В Тульской области пройдет 6-й гастрономический фестиваль "Яблочное чудо"

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. 24 августа в рамках празднования Дня города в Белеве пройдет гастрономический фестиваль "Яблочное чудо", сообщает пресс-служба аппарата правительства Тульской области.

В рамках фестиваля будут организованы специальные тематические площадки, пройдет выставка-продажа яблок и продукции на их основе, дегустация пастилы, различные мастер-классы и выступления музыкантов.

День открытых дверей в Белевском художественно-краеведческом музее им. П.В.Жуковского пройдет на площадке "Волшебные яблоки". Там же будут работать выставка "Рожденные в СССР" и фотовыставка "Мой город – капелька России".

На площадке "Молодильные яблоки" каждый желающий может испытать себя в молодецких забавах, спортивных играх, викторинах.

В сквере им. А.С.Пушкина будет работать литературно-музыкальная гостиная под открытым небом.

Предприятия-изготовители белевской пастилы организуют работу дегустационных столов, где можно будет отведать кусочек белевского лакомства и узнать секреты его приготовления.

Кроме того, в рамках фестиваля будет установлен памятный знак императрице Елизавете Алексеевне: она скончалась в Белеве 4 мая 1826 года.

Вечером гостей ждет праздничный фейерверк.