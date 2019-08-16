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РИА Новости

В Тульской области пройдет 6-й гастрономический фестиваль "Яблочное чудо"

20:23 16.08.2019 (обновлено: 20:36 16.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивСбор летних сортов яблок
Сбор летних сортов яблок
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. 24 августа в рамках празднования Дня города в Белеве пройдет гастрономический фестиваль "Яблочное чудо", сообщает пресс-служба аппарата правительства Тульской области.
В рамках фестиваля будут организованы специальные тематические площадки, пройдет выставка-продажа яблок и продукции на их основе, дегустация пастилы, различные мастер-классы и выступления музыкантов.
День открытых дверей в Белевском художественно-краеведческом музее им. П.В.Жуковского пройдет на площадке "Волшебные яблоки". Там же будут работать выставка "Рожденные в СССР" и фотовыставка "Мой город – капелька России".
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На площадке "Молодильные яблоки" каждый желающий может испытать себя в молодецких забавах, спортивных играх, викторинах.
В сквере им. А.С.Пушкина будет работать литературно-музыкальная гостиная под открытым небом.
Предприятия-изготовители белевской пастилы организуют работу дегустационных столов, где можно будет отведать кусочек белевского лакомства и узнать секреты его приготовления.
Кроме того, в рамках фестиваля будет установлен памятный знак императрице Елизавете Алексеевне: она скончалась в Белеве 4 мая 1826 года.
Вечером гостей ждет праздничный фейерверк.
Ожидается, что праздник посетит около 1000 гостей из различных районов Тульской области и других субъектов Российской Федерации.
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