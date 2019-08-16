Члены Совбеза ООН обеспокоены ситуацией вокруг Джамму и Кашмира

ООН, 16 авг - РИА Новости. Члены СБ ООН в ходе закрытого заседания в пятницу выразили серьезную обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Джамму и Кашмира, заявил журналистам постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

Провести заседание попросили ранее Пакистан, а затем Китай.

"Совбез только что провел консультации и выслушал доклады от секретариата ООН. Члены Совбеза выразили серьезную обеспокоенность в связи с нынешней ситуацией в Джамму и Кашмире", - сказал Чжан Цзюнь по итогам заседания Совбеза.

По его словам, члены СБ также обеспокоены ситуацией с правами человека в Джамму и Кашмире.

"Основное желание членов СБ заключается в том, что стороны должны воздержаться от принятия каких-либо односторонних мер, которые могли бы далее обострить напряженность там (в Джамму и Кашмире - ред.)", - указал он.

Президент Индии Рам Натх Ковинд 5 августа подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. На следующий день эта инициатива была одобрена парламентом.

Соседний Пакистан, который традиционно выступает в поддержку мусульманского меньшинства Индии, проживающего в Кашмире, выступил решительно против этого шага. Премьер-министр исламской республики Имран Хан распорядился о создании специального комитета для проработки юридического, политического и дипломатического ответа на решение Индии по Джамму и Кашмиру. Исламабад объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, приостановке двусторонней торговли и пересмотре ряда договоренностей.