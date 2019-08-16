В подмосковных роддомах появятся дни открытых дверей

Молодые родители в одной из палат родильного отделения

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В родильных домах и перинатальных центрах Московской области появятся дни открытых дверей – еженедельные мероприятия для будущих родителей. Первая встреча состоится 17 августа. Об этом сообщил телеканал В родильных домах и перинатальных центрах Московской области появятся дни открытых дверей – еженедельные мероприятия для будущих родителей. Первая встреча состоится 17 августа. Об этом сообщил телеканал "360"

Жители сразу несколько городских округов смогут ознакомиться с работой учреждений родовспоможения. В эту субботу, 17 августа, день открытых дверей пройдет в роддомах Подольска, Химок, Балашихи (Московском областном перинатальном центре), Люберец, Луховиц, Дубны, Павловского Посада, Мытищ, Дмитрова, Щелкова, Клина, Красногорска, Раменского, Ступина, Видного, Протвина, Чехова, Наро-Фоминска, Долгопрудного, Серебряных Прудов, Жуковского, Орехово-Зуева, Можайска, Воскресенска, Ногинска, Егорьевска, Шатуры и Одинцова.

По словам министра здравоохранения Московской области Татьяны Мухтасаровой, во многих перинатальных центрах и роддомах ранее уже проводились подобные лекции и экскурсии, в том числе и в будние дни. Однако для удобства будущих родителей, которым из-за работы и плотного графика такие мероприятия среди недели неудобны, было принято решение ввести единый день открытых дверей – по субботам.

"Таким образом, планирующие рождение ребенка жители Подмосковья до появления на свет малыша имеют возможность подробно ознакомиться с условиями каждого из родильных домов и сделать взвешенный выбор медицинского учреждения", — сообщила Татьяна Мухтасарова.