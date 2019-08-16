Рекультивацию полигона ТБО "Кулаковский" начали в Чехове

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Рекультивацию полигона ТБО "Кулаковский" начали в городском округе Чехов. Он был закрыт почти два года назад — в сентябре 2017 года. В течение этого времени шла разработка технологии, ведь ошибки при рекультивации недопустимы — полигон находится рядом с жилыми домами деревни Манушкино. Об этом сообщил телеканал Рекультивацию полигона ТБО "Кулаковский" начали в городском округе Чехов. Он был закрыт почти два года назад — в сентябре 2017 года. В течение этого времени шла разработка технологии, ведь ошибки при рекультивации недопустимы — полигон находится рядом с жилыми домами деревни Манушкино. Об этом сообщил телеканал "360"

Сейчас начался основной этап рекультивации полигона, подготовительные работы были проведены еще зимой: навалы были укрыты плотным слоем грунта, была расчищена площадка, ограждена территория и установлены камеры видеонаблюдения.

"Проект рекультивации данного полигона разрабатывался, проходил экспертизу, то есть это огромная работа в течение двух лет. И слава богу, нашли общие точки пересечения по разработке рекультивации данного полигона", — сообщила глава городского округа Чехов Марина Кононова.

Рекультивация полигона "Кулаковский" включает в себя технический и биологический этапы. Технический предусматривает стабилизацию тела полигона, установку системы сбора свалочного газа и фильтрата, создание необходимого угла наклона, сооружение защитного экрана, который состоит из дренажного, гидроизоляционного и рекультивационного слоев. Во время биологического этапа будет высажена растительность — деревья, травы и кустарники. В течение нескольких лет за посадками будут ухаживать – до тех пор, пока бывший полигон не превратится в зеленый холм.

"Проект очень дорогой, больше миллиарда рублей, поэтому здесь важно очень четко и правильно работать. И подошли к тому, что вот буквально 10 августа подписали контракт на проведение рекультивации полигона. И вот сегодня — старт. Мы надеемся, что в июне 2020 года мы разрежем ленточку уже нового объекта", — сказала Марина Кононова.

Всего на рекультивацию полигона "Кулаковский" выделено 1,047 миллиарда рублей. Финансирование ведется из трех источников — федерального, регионального и местного бюджетов.

Все этапы рекультивации будут проходить под наблюдением инициативной группы, в которую входят жители близлежащей деревни Манушкино.

"Наше желание – чтобы средства, выделенные на рекультивацию полигона, были израсходованы рационально, с толком, чтобы от расходования этих средств был результат. Чтобы не было негативного воздействия на природу и на жителей, когда закончится рекультивация. Вот это — самое главное", — сказал местный житель, участник инициативной группы Юрий Буров.

Также комитет лесного хозяйства Московской области совместно с минэкологии региона представит отдельный проект восстановления лесного участка, пострадавшего от многолетнего соседства с полигоном "Кулаковский".

"Данный проект очень важен для области, он был в числе 26 полигонов (всего их 27), находится в нацпроекте "Чистая страна". За него очень долго боролись местные жители. Нам совместно с Минэкологии России удалось в достаточно сжатые сроки выполнить проект рекультивации данного полигона", — сообщил заместитель министра экологии и природопользования Подмосковья Павел Бида.