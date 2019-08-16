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РИА Новости

Алексей Текслер: Нацпроекты станут драйвером развития муниципалитетов

19:53 16.08.2019
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© пресс-служба губернатора Челябинской областиВременно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер
© пресс-служба губернатора Челябинской области
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. В Челябинске прошел VI Международный форум лучших муниципальных практик, в котором принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер. Как сообщает пресс-служба главы региона, форум собрал более 250 делегатов из разных городов России и зарубежных стран – Южной Кореи, Румынии, Словении, Молдовы, Киргизии.
Главной задачей форума было обобщение и распространение лучшего управленческого опыта городов в решении задач местного значения. Алексей Текслер отметил, что лучшие практики будут внедрены в жизнь, так как комплексное и сбалансированное развитие территорий является безусловным приоритетом работы областных властей.
"Бюджет Челябинской области муниципально ориентированный: порядка 70% всех сумм в той или иной форме идет на развитие муниципальных образований. Мы даем возможность муниципалитетам заработать, передавая перспективные и надежные доходные источники", – отметил глава региона.
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Со следующего года по инициативе Алексея Текслера норматив отчислений от налога по упрощенной системе увеличится с 50 до 60%. Это даст дополнительно 800 миллионов рублей в муниципальные бюджеты. Средства должны быть направлены на благоустройство территорий, прилегающих к больницам, школам, детским садам и другим общественным учреждениям.
"Если муниципалитеты эффективно воспользуются преференцией, мы в принципе готовы к полному зачислению налога по упрощенной системе налогообложения в муниципальные бюджеты",добавил Алексей Текслер.
В Челябинской области есть территории, которые не только применяют опыт успешных, уже отработанных, практик, но и создают собственные проекты. Так, среди лидеров Текслер выделил Сатку, Магнитогорск, Кыштым и Южноуральск.
Все участники форума согласились, что мощный толчок развитию муниципалитетов даст реализация национальных проектов, утвержденных президентом РФ Владимиром Путиным.
"Только в Челябинской области общий объем финансирования нацпроектов до 2024 года превысит 95 миллиардов рублей. Важно, чтобы эти средства реально изменили качество жизни людей, чтобы разговоры о комфортном, удобном, чистом городском пространстве перешли из мечтаний в категорию "здесь и сейчас". По большому счету, все лучшие муниципальные практики преследуют именно эту цель", подчеркнул Алексей Текслер.
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Алексей ТекслерРоссияЧелябинская областьОбщество
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