Алексей Текслер: Нацпроекты станут драйвером развития муниципалитетов

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. В Челябинске прошел VI Международный форум лучших муниципальных практик, в котором принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер. Как сообщает пресс-служба главы региона, форум собрал более 250 делегатов из разных городов России и зарубежных стран – Южной Кореи, Румынии, Словении, Молдовы, Киргизии.

Главной задачей форума было обобщение и распространение лучшего управленческого опыта городов в решении задач местного значения. Алексей Текслер отметил, что лучшие практики будут внедрены в жизнь, так как комплексное и сбалансированное развитие территорий является безусловным приоритетом работы областных властей.

"Бюджет Челябинской области муниципально ориентированный: порядка 70% всех сумм в той или иной форме идет на развитие муниципальных образований. Мы даем возможность муниципалитетам заработать, передавая перспективные и надежные доходные источники", – отметил глава региона.

Со следующего года по инициативе Алексея Текслера норматив отчислений от налога по упрощенной системе увеличится с 50 до 60%. Это даст дополнительно 800 миллионов рублей в муниципальные бюджеты. Средства должны быть направлены на благоустройство территорий, прилегающих к больницам, школам, детским садам и другим общественным учреждениям.

"Если муниципалитеты эффективно воспользуются преференцией, мы в принципе готовы к полному зачислению налога по упрощенной системе налогообложения в муниципальные бюджеты", – добавил Алексей Текслер.

В Челябинской области есть территории, которые не только применяют опыт успешных, уже отработанных, практик, но и создают собственные проекты. Так, среди лидеров Текслер выделил Сатку, Магнитогорск, Кыштым и Южноуральск.

Все участники форума согласились, что мощный толчок развитию муниципалитетов даст реализация национальных проектов, утвержденных президентом РФ Владимиром Путиным.