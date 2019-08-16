Двоюродного брата Арашукова этапировали в Черкесск

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков рассказал своим адвокатам, что двух фигурантов дела о хищениях у "Газпрома" на Кавказе этапировали из Москвы в Черкесск.

"Сегодня Рауф Арашуков на свидании сообщил своим адвокатам, что фигурантов его дела, обвиняемых в хищении газа, Арашукова Руслана и Кятова Алана этапировали в Черкесск. Официально - для производства следственных действий", - заявил РИА Новости представитель защиты.

В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Впоследствии Совфед лишил его статуса сенатора. Все обвинения Арашуков категорически отвергает. Против его родственников и друзей, в том числа отца Рауля и кузена Руслана, возбуждено дело о хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома".