Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-16T18:56Z
https://ria.ru/20190816/1557582211.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155597/40/1555974059_0:72:2811:1653_1036x0_80_0_0_9c0a0809da923778d25e273f73ec3eed.jpg
РИА Новости

Двоюродного брата Арашукова этапировали в Черкесск

18:56 16.08.2019
2165
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГенеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков перед началом заседания Басманного суда города Москвы
Генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Астрахань Руслан Арашуков перед началом заседания Басманного суда города Москвы
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков рассказал своим адвокатам, что двух фигурантов дела о хищениях у "Газпрома" на Кавказе этапировали из Москвы в Черкесск.
"Сегодня Рауф Арашуков на свидании сообщил своим адвокатам, что фигурантов его дела, обвиняемых в хищении газа, Арашукова Руслана и Кятова Алана этапировали в Черкесск. Официально - для производства следственных действий", - заявил РИА Новости представитель защиты.
По данным бывшего сенатора, силовики собираются этапировать еще одного обвиняемого.
В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Впоследствии Совфед лишил его статуса сенатора. Все обвинения Арашуков категорически отвергает. Против его родственников и друзей, в том числа отца Рауля и кузена Руслана, возбуждено дело о хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома".
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков перед началом заседания Басманного суда города Москвы
27 июня, 16:32РИА Новости
Арашуков рассказал, что на него вешают убийство за плевок в портрет
1110131
Обсудить 0
Дело клана АрашуковыхРауф АрашуковГазпромКарачаево-ЧеркесияПроисшествия
Рекомендуем
Второй пилот самолета Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку в Жуковском
Второго пилота аварийно севшего в Подмосковье А321 госпитализировали
РИА
Новости
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
Мальчика, заблудившегося в омской тайге, переводят из реанимации
Лолита Милявская
"Ничего не меняется". Лолита обрушилась с критикой на Зеленского
Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Лента
новостей
Командир лайнера Airbus А321 Дамир Юсупов во время общения с журналистами членов экипажа самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего жесткую посадку в поле у аэропорта Жуковский
Командир аварийно севшего А321 принес извинения пассажирам
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Жена пилота А321 рассказала о его реакции на присвоение звания Героя России
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси
Набережная пляжа Ривьера в Сочи после шторма
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней и смерчей
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму оценили стратегию Зеленского по "возвращению" полуострова
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
"Ильич" из Little Big стал сотрудником "Связного" после проигранного спора
Скриншот сторис из Инстаграма Ольги Бузовой
На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру из-за шутки про блокадницу
Сочи затопило из-за проливных дождей
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Банкноты номиналом 1 доллар США
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
В Чечне рассказали подробности ДТП с шестью погибшими
Полиция
Житель Ингушетии похитил тринадцатилетнюю девочку, чтобы жениться
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43В аэропорту Вашингтона прокомментировали сбой в системе погранконтроля
00:41Пьяный москвич с топором потребовал от банка закрыть его кредит
00:38Сбой в системе пограничного контроля США коснулся нескольких аэропортов
00:18Tesla отказалась комментировать ход расследования аварии на МКАД
00:16Помпео может принять участие в заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку
00:11В аэропорту Лос-Анджелеса вышла из строя система пограничного контроля
23:52Украинские военные открыли огонь по двум населенным пунктам, заявили в ЛНР
23:49Напавший на мечеть в Осло рассказал полиции о своих мотивах
23:25Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством
23:10Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург
23:04Эмир Катара поприветствовал приглашение Путина на ПМЭФ-2020
23:03В Махачкале арестовали блогера, насмерть сбившего мужчину
23:00Эксперт прокомментировал сообщения о намерении Трампа купить Гренландию
22:48К востоку от Иерусалима при стычках пострадали более 30 палестинцев
22:46Посольство России обвинило США в обострении ситуации в Персидском заливе
22:45"Яндекс" назвал сообщения о закрытии сервиса "Яндекс.Новости" слухами
22:38Эмир Катара пригласил Путина с визитом в Доху
22:20В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
22:17СК выяснит, как ребенок попал под колеса детского паровозика в Саратове
22:11В секторе Газа число пострадавших палестинцев превысило 77 человек
Лента новостейМолния