В Мосгордуме опровергли информацию о подаренной председателю мэром квартире

Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото

Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В Московской городской думе опровергли информацию о подаренной мэром Москвы Сергеем Собяниным квартире председателю столичного парламента Алексею Шапошникову, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгордумы.

Ранее "ФБК" опубликовал новое расследование, в котором рассказывают о недвижимости председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. В материале отмечается, что стоимость пентхауса оценивается в 95 миллионов рублей. Позже в СМИ появилась информация, что председатель получит этот пентхаус от мэра Москвы Сергея Собянина.

"Квартира, о которой идёт речь, была приобретена Алексеем Шапошниковым в 2010 году в ипотеку - это подтверждено выпиской из Единого государственного реестра недвижимости. Тогда он не занимал никаких руководящих должностей государственной гражданской службы или государственной муниципальной службы", - сообщили в пресс-службе.

Как напомнили в пресс-службе, в марте 2012 года Шапошников был избран депутатом Совета депутатов муниципального округа "Ростокино" города Москвы, а в сентябре 2014 года - депутатом Московской городской думы 6 созыва и председателем столичного парламента.