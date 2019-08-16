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РИА Новости

В Мосгордуме опровергли информацию о подаренной председателю мэром квартире

18:48 16.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В Московской городской думе опровергли информацию о подаренной мэром Москвы Сергеем Собяниным квартире председателю столичного парламента Алексею Шапошникову, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгордумы.
Ранее "ФБК" опубликовал новое расследование, в котором рассказывают о недвижимости председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. В материале отмечается, что стоимость пентхауса оценивается в 95 миллионов рублей. Позже в СМИ появилась информация, что председатель получит этот пентхаус от мэра Москвы Сергея Собянина.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
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"Квартира, о которой идёт речь, была приобретена Алексеем Шапошниковым в 2010 году в ипотеку - это подтверждено выпиской из Единого государственного реестра недвижимости. Тогда он не занимал никаких руководящих должностей государственной гражданской службы или государственной муниципальной службы", - сообщили в пресс-службе.
Как напомнили в пресс-службе, в марте 2012 года Шапошников был избран депутатом Совета депутатов муниципального округа "Ростокино" города Москвы, а в сентябре 2014 года - депутатом Московской городской думы 6 созыва и председателем столичного парламента.
"Таким образом, приобретение квартиры, даже с точки зрения хронологии, никак не связано с событиями политической жизни Москвы", - заключили в пресс-службе столичного парламента.
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