Суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу в магазине в Котельниках

В четверг в продуктовом магазине в микрорайоне Белая Дача мужчина выстрелил в потолок из неустановленного оружия и забаррикадировался. По данным СМИ, он был пьян. Полиция вела с мужчиной переговоры, во время которых он потребовал бутылку коньяка. Требование было выполнено. После этого мужчину задержали. На него завели уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".