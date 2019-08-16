Суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу в магазине в Котельниках

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Суд арестовал мужчину, который устроил стрельбу и забаррикадировался в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.
В четверг в продуктовом магазине в микрорайоне Белая Дача мужчина выстрелил в потолок из неустановленного оружия и забаррикадировался. По данным СМИ, он был пьян. Полиция вела с мужчиной переговоры, во время которых он потребовал бутылку коньяка. Требование было выполнено. После этого мужчину задержали. На него завели уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".
"По ходатайству дознавателя МУ МВД России "Люберецкое" задержанному, устроившему стрельбу в продуктовом магазине города Котельники, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.