В Воронеже два человека пострадали в ДТП с двумя автобусами

БРЯНСК, 16 авг - РИА Новости. Два маршрутных автобуса и иномарка попали в ДТП в Воронеже, женщина и двухлетний ребенок госпитализированы, сообщает УМВД по региону.

По данным ведомства, ДТП произошло примерно в 14.00 мск дома №12А по улице Маршала Жукова. По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ маршрута №58В, 52-летний местный житель, не выдержал дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем Hyunday-IX35, под управлением 42-летнего местного жителя.

От удара легковой автомобиль выехал на полосу для встречного движения, где допустил столкновение с автобусом ПАЗ маршрута №59А, под управлением 29-летнего местного жителя.

"В результате ДТП телесные повреждения получили два пассажира автобуса маршрута №58В, 49-летняя женщина и мальчик в возрасте 2 лет. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении