Жителя Ростовской области будут судить за совершенное 40 лет назад убийство

ВОЛГОГРАД, 16 авг – РИА Новости. Житель Ростовской области предстанет перед судом за убийство, совершенное 40 лет назад, сообщает в пятницу пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным ведомства, житель города Новошахтинск в июле 1979 года в состоянии алкогольного опьянения убил сторожа местного совхоза, затем он скрылся с места преступления. Задержали его только в июне 2019 года, по информации СК, найти его не удавалось так долго, потому что обвиняемый изменил личные данные, что позволило проживать в Вологодской области.

"В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении ведомства.