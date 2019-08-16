Роскосмос пригласил экипаж A321 посетить Байконур

"Вместе с губернатором Свердловской области на пуск приглашены члены экипажа самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", сумевшие произвести вынужденную посадку лайнера на кукурузное поле после отказа одного из двигателей в результате попадания птиц", - говорится в сообщении.

Пассажиров эвакуировали по аварийным надувным трапам. По уточненным данным, за медицинской помощью после ЧП обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

В Росавиации сообщили, что на взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.

Пассажиров эвакуировали по аварийным надувным трапам. По уточненным данным, за медицинской помощью после ЧП обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

Пассажиров эвакуировали по аварийным надувным трапам. По уточненным данным, за медицинской помощью после ЧП обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

В Росавиации сообщили, что на взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.

В Росавиации сообщили, что на взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.

Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта "Жуковский" и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации, по словам главы Росавиации Александра Нерадько, пилоты приняли "единственно верное решение" - сажать самолет тут же, в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.