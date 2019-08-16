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РИА Новости

В Коми пресекли деятельность банды подпольных алкобизнесменов

17:56 16.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобили полиции. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции при участии Росгвардии пресекли в республике Коми деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте фальсифицированной алкогольной продукции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Установлено, что шестеро уроженцев одной из стран ближнего зарубежья, не имея соответствующей лицензии, приобрели немаркированный алкоголь за пределами Республики Коми. Затем скрытным путем они перевезли контрафактную продукцию в город Ухта, где хранили с целью последующего сбыта в арендованных гаражах, складских помещениях и магазинах", - рассказала Ирина Волк.
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После этого они продавали алкоголь по низким ценам в магазинах.
"В дальнейшем алкогольная продукция с поддельными федеральными специальными марками реализовывалась по ценам, значительно ниже рыночных. При этом бутылки не выкладывались на прилавки магазинов, а выручка от продажи не фиксировалась", - рассказала официальный представитель МВД России.
Всего полицейские задержали шестерых подозреваемых. Троих из них отправили под стражу, а еще один находится под домашним арестом.
"В ходе обысков из незаконного оборота изъято в общей сложности более 40 тысяч бутылок алкоголя объемом 0,5 литра на сумму более 8,5 миллиона рублей", - заключила представитель МВД.
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