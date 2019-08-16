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РИА Новости

Министр обороны Сербии высоко оценил Ми-35 на заводе в Ростове-на-Дону

17:28 16.08.2019 (обновлено: 17:52 16.08.2019)
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© Фото : Министерство обороны СербииМинистр обороны Сербии Александр Вулин во время осмотра вертолета Ми-35М в Ростове-на-Дону
Министр обороны Сербии Александр Вулин во время осмотра вертолета Ми-35М в Ростове-на-Дону
© Фото : Министерство обороны Сербии
БЕЛГРАД, 16 авг – РИА Новости. Министр обороны Сербии Александр Вулин осмотрел на заводе в Ростове-на-Дону вертолеты Ми-35, заказанные ранее для ВВС страны, и высоко оценил машины, сообщило сербское минобороны.
Вулин сообщил в начале августа, что Белград ожидает семь вертолетов Ми-35 и Ми-17 по контракту из России в конце этого или в начале следующего года. В пятницу он во главе делегации минобороны Сербии посетил Ростовский вертолётный производственный комплекс "Росвертол" и осмотрел 4 заказанных машины на земле и в воздухе, во время демонстрационного полета.
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"Сербия будет вооружаться и далее, выполнять военно-техническое соглашение, которое достигнуто президентом (Александром) Вучичем и президентом (Владимиром) Путиным, чем мы очень гордимся и за что благодарны, но никогда не употребим это оружие во зло", - цитирует ведомство главу минобороны.
"Мы до сих пор пользовались вертолетами, которые были произведены или разработаны во времена Советского Союза, а это современные вертолеты, оборудованные и надежные, которые, как и Н145M Airbus, считаются лучшими в своем классе… Никто не помнит, когда у нас последний раз была новая, современная техника", - приводит министерство слова Вулина.
Пилоты и техники ВВС и ПВО Сербии в настоящее время проходят обучение по управлению и содержанию вертолетов Ми-35 в Ростове-на-Дону.
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