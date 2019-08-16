В Сочи дерево упало на семидесятилетнюю женщину

СОЧИ, 16 авг - РИА Новости. Из-за непогоды в Сочи на 70-летнюю женщину упало дерево, спасатели извлекли пострадавшую, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

В пятницу утром в Сочи резко испортилась погода, начался дождь, поднялся сильный ветер. В спасательный отряд от оператора службы "112" поступило сообщение, что на переулке Строительном в Центральном районе Сочи на женщину упало дерево, срочно требуется помощь.

"Спасатели Южного ПСО оказали пострадавшей 1949 года рождения необходимую помощь и на мягких носилках транспортировали к карете скорой помощи. После чего были убраны аварийно нависающие над пешеходной зоной части дерева и расчищена дорога для подъезда автотранспорта", - говорится в сообщении.