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РИА Новости
Карачаево-Черкесская республика

Темрезов: в "молодежном" поселке Карачаево-Черкесии открылся дом культуры

17:02 16.08.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР В "молодежном" поселке Карачаево-Черкесии открылся дом культуры
В молодежном поселке Карачаево-Черкесии открылся дом культуры
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, РИА Новости – 16 авг. В поселке городского типа Правокубанский Карачаевского района Карачаево-Черкесии открылся новый Дом культуры, сообщил на своей странице в сети Инстаграм глава республики Рашид Темрезов.
Поселковый ДК, который будет носить имя основоположника карачаевской литературы поэта Исмаила Семенова, представляет собой одноэтажное здание с концертным залом на 250 мест, библиотекой с читальным залом. Здесь созданы все условия для занятий хореографией, вокалом, актерским мастерством, декоративно-прикладным искусством. Здание адаптировано для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Глава КЧР выразил уверенность, что новый ДК станет центром культурной жизни всего района, особенно подрастающего поколения. "Правокубанский называют молодежным посёлком. Наконец, наша молодежь получила долгожданный подарок для проведения полноценного досуга", - написал Темрезов.
Он подчеркнул, что это уже второй дом культуры, открытый в Карачаевском районе за последние два года - в 2018 году распахнул двери ДК в отдаленном ауле Хурзук.
Всего в 2019 году в Карачаево-Черкесии будут построены семь новых Домов культуры и еще два - реконструированы.
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Карачаево-Черкесская республикаОбщество
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