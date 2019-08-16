В США 17 человек пострадали в ДТП с фургоном

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пассажирский фургон съехал с дороги и перевернулся в американском городе Хенрико в штате Северная Каролина, 17 человек получили ранения, говорится в совместном сообщении местной пожарной, медицинской и спасательной служб.
Инцидент произошел в четверг вечером по местному времени (в ночь на пятницу мск). На место происшествия выехали спасательные службы и "по прибытии обнаружили 17 человек, нуждающихся в помощи".
"Из пяти человек, которым требовалась срочная медицинская помощь, один был найден заблокированным внутри многоместного фургона", - говорится в заявлении служб, опубликованном на Facebook.
Все пострадавшие направлены в ближайшие больницы. Расследованием происшествия руководит дорожно-патрульная служба Северной Каролины.