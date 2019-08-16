Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-16T16:58Z
https://ria.ru/20190816/1557578178.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/131975/19/1319751975_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_21707879f6288b58e66072715f9ff739.jpg
РИА Новости

В США 17 человек пострадали в ДТП с фургоном

16:58 16.08.2019
242
© Fotolia / spotmatikphotoПациент в больнице
Пациент в больнице
© Fotolia / spotmatikphoto
Пациент в больнице. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Пассажирский фургон съехал с дороги и перевернулся в американском городе Хенрико в штате Северная Каролина, 17 человек получили ранения, говорится в совместном сообщении местной пожарной, медицинской и спасательной служб.
Инцидент произошел в четверг вечером по местному времени (в ночь на пятницу мск). На место происшествия выехали спасательные службы и "по прибытии обнаружили 17 человек, нуждающихся в помощи".
"Из пяти человек, которым требовалась срочная медицинская помощь, один был найден заблокированным внутри многоместного фургона", - говорится в заявлении служб, опубликованном на Facebook.
Все пострадавшие направлены в ближайшие больницы. Расследованием происшествия руководит дорожно-патрульная служба Северной Каролины.
210200
Обсудить 0
СШАВ мире
Рекомендуем
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
Украинские силовики обстреляли окраины Горловки в Донбассе, заявили в ДНР
РИА
Новости
Протестующие в Гонконге, Китай. 16 августа 2019
В центре Гонконга демонстранты заблокировали несколько дорог
Карета скорой помощи в Пакистане
На западе Пакистана прогремел взрыв в мечети
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Крыму во время драки убили сотрудника МЧС
Лента
новостей
Сухогруз в море
Пираты захватили у берегов Камеруна граждан Китая и Украины, сообщили СМИ
Сомалийский пират
В посольстве в Камеруне предположили, кто мог захватить россиян
Стокгольм
Швеция выдаст Дании подозреваемого во взрыве в Копенгагене
Участок строительства газопровода Северный поток — 2
Nord Stream 2 AG уложила 73,6% протяженности труб "Северного потока — 2"
Исламабад, Пакистан
Брат лидера Талибана погиб при взрыве в Пакистане, сообщил источник
Лекарства
Ассоциация юристов предложит меры по декриминализации "Фризиума"
Протестующие в Гонконге, Китай. 16 августа 2019
В Гонконге демонстранты освободили заблокированные дороги
Автомобиль скорой помощи возле больницы им. Мануэля Фахардо в Гаване
На Кубе пять человек погибли от удара молнии на пляже
Пират
В ITF заявили об отсутствии угрозы жизням захваченных в Камеруне моряков
Сомалийский пират
Датская компания опровергла данные о принадлежности ей захваченного судна
Статуэтка богини правосудия Фемиды
Суд в Швеции арестовал подозреваемого в подготовке теракта
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43В аэропорту Вашингтона прокомментировали сбой в системе погранконтроля
00:41Пьяный москвич с топором потребовал от банка закрыть его кредит
00:38Сбой в системе пограничного контроля США коснулся нескольких аэропортов
00:18Tesla отказалась комментировать ход расследования аварии на МКАД
00:16Помпео может принять участие в заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку
00:11В аэропорту Лос-Анджелеса вышла из строя система пограничного контроля
23:52Украинские военные открыли огонь по двум населенным пунктам, заявили в ЛНР
23:49Напавший на мечеть в Осло рассказал полиции о своих мотивах
23:25Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством
23:10Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург
23:04Эмир Катара поприветствовал приглашение Путина на ПМЭФ-2020
23:03В Махачкале арестовали блогера, насмерть сбившего мужчину
23:00Эксперт прокомментировал сообщения о намерении Трампа купить Гренландию
22:48К востоку от Иерусалима при стычках пострадали более 30 палестинцев
22:46Посольство России обвинило США в обострении ситуации в Персидском заливе
22:45"Яндекс" назвал сообщения о закрытии сервиса "Яндекс.Новости" слухами
22:38Эмир Катара пригласил Путина с визитом в Доху
22:20В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
22:17СК выяснит, как ребенок попал под колеса детского паровозика в Саратове
22:11В секторе Газа число пострадавших палестинцев превысило 77 человек
Лента новостейМолния