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РИА Новости

Ушаков прокомментировал перевод Дельпаля под домашний арест

16:50 16.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФилипп Дельпаль, обвиняемый в мошенничестве, на заседании Басманного суда города Москвы
Филипп Дельпаль, обвиняемый в мошенничестве, на заседании Басманного суда города Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Французский бизнесмен Филипп Дельпаль, партнер фонда Baring Vostok, переведен под домашний арест в связи с многократными переговорами президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина по этому поводу, считает помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
Мосгорсуд в четверг изменил меру пресечения Дельпалю, обвиняемому по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Он был помещен под стражу в феврале, как и основатель Baring Vostok Майкл Калви. Последнего перевели под домашний арест в апреле. В начале лета Путина спросили в ходе ПМЭФ, почему тогда и Дельпаля не выпустили из СИЗО. Президент ответил, что "это связано еще и с тем…, что у одних есть дом в Москве, а у других нет". После этого семья Дельпаля специально купила квартиру в столице.
"Пятнадцатого августа, вы знаете, Филипп Дельпаль, французский бизнесмен, партнер фонда Baring Vostok, освобожден из тюрьмы и переведен под домашний арест. Это, я понимаю, в связи с тем, что французский президент об этом неоднократно разговаривал с нашим президентом, вот непосредственно перед визитом такое решение суда", - сказал Ушаков журналистам.
Путин посетит Францию 19 августа с однодневным визитом.
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении его содержания под домашним арестом. 8 июля 2019
15 августа, 15:01РИА Новости
Мосгорсуд смягчил условия домашнего ареста основателю Baring Vostok Калви
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Дело Bаring VostokЭммануэль МакронЮрий УшаковВладимир ПутинФранцияРоссияВ мире
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