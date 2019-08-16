Ушаков прокомментировал перевод Дельпаля под домашний арест

Мосгорсуд в четверг изменил меру пресечения Дельпалю, обвиняемому по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Он был помещен под стражу в феврале, как и основатель Baring Vostok Майкл Калви. Последнего перевели под домашний арест в апреле. В начале лета Путина спросили в ходе ПМЭФ, почему тогда и Дельпаля не выпустили из СИЗО. Президент ответил, что "это связано еще и с тем…, что у одних есть дом в Москве, а у других нет". После этого семья Дельпаля специально купила квартиру в столице.