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РИА Новости

Ушаков анонсировал участие России в саммите АТЭС в Чили

16:42 16.08.2019 (обновлено: 17:07 16.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума "Примаковские чтения"
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия активно участвует в работе "двадцатки" и поедет в Чили на саммит АТЭС в ноябре, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мы участвуем активно в работе "двадцатки" и поедем в Чили на саммит, который состоится в ноябре", - сказал он.
Ушаков также напомнил, что Россия не принимает участие в работе "Большой семерки", однако отметил, что встреча главы Франции Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным перед саммитом этого формата крайне важна.
"Для французского президента, очевидно, контакт с Путиным важен в преддверии заседания "Семерки". Что это даст, какие сигналы – я не знаю. Мы специально ничего не передаем, мы не участвуем в работе "Семерки", "Восьмерки", вы знаете", - объяснил он.
Визит президента России Владимира Путина во Францию запланирован на 19 августа.
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Эммануэль МакронЮрий УшаковБольшая двадцаткаВладимир ПутинФранцияРоссияЧилиВ мире
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