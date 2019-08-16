Ушаков анонсировал участие России в саммите АТЭС в Чили

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия активно участвует в работе "двадцатки" и поедет в Чили на саммит АТЭС в ноябре, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы участвуем активно в работе "двадцатки" и поедем в Чили на саммит, который состоится в ноябре", - сказал он.

Ушаков также напомнил, что Россия не принимает участие в работе "Большой семерки", однако отметил, что встреча главы Франции Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным перед саммитом этого формата крайне важна.

"Для французского президента, очевидно, контакт с Путиным важен в преддверии заседания "Семерки". Что это даст, какие сигналы – я не знаю. Мы специально ничего не передаем, мы не участвуем в работе "Семерки", "Восьмерки", вы знаете", - объяснил он.