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РИА Новости

Мосгорсуд рассмотрит жалобы четырех фигурантов дела о беспорядках

16:41 16.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мосгорсуд 19 и 21 августа рассмотрит апелляционные жалобы стороны защиты на постановления об аресте Данила Беглеца, Сергея Фомина, Айдара Губайдулина и Валерия Костенка по делу о массовых беспорядках, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"Рассмотрение жалоб на постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Фомина и Беглеца назначено на 19 августа, Губайдулина и Костенка - на 21 августа", - сказала собеседница агентства.
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На этой неделе Мосгорсуд признал законными аресты восьмерых фигурантов дела.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Сейчас фигурантами уголовных дел являются 14 человек, 13 из которых заключены под стражу.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Москве имели место как законные согласованные в установленном порядке акции, так и попытки организации беспорядков.
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