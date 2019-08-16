Мосгорсуд рассмотрит жалобы четырех фигурантов дела о беспорядках

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мосгорсуд 19 и 21 августа рассмотрит апелляционные жалобы стороны защиты на постановления об аресте Данила Беглеца, Сергея Фомина, Айдара Губайдулина и Валерия Костенка по делу о массовых беспорядках, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Рассмотрение жалоб на постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Фомина и Беглеца назначено на 19 августа, Губайдулина и Костенка - на 21 августа", - сказала собеседница агентства.

На этой неделе Мосгорсуд признал законными аресты восьмерых фигурантов дела.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

Сейчас фигурантами уголовных дел являются 14 человек, 13 из которых заключены под стражу.