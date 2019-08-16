Ушаков рассказал о перспективах проектов России и Франции по мирному атому

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия и Франция имеют хорошие перспективы в совместном выполнении проектов по мирному атому в третьих странах, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Франция - долгосрочный партнер России в области мирного использования атомной энергии. Реализуется стратегический документ по развитию сотрудничества между "Росатомом" и Комиссариатом по атомной энергии и альтернативным энергоисточникам Франции", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии визита президента РФ Владимира Путина во Францию.

"Хорошие перспективы - в реализации высокотехнологичных проектов в третьих странах", - добавил он.