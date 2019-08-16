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РИА Новости
Ядерные технологии

Ушаков рассказал о перспективах проектов России и Франции по мирному атому

16:37 16.08.2019 (обновлено: 16:44 16.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
© РИА Новости / Илья Питалев
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия и Франция имеют хорошие перспективы в совместном выполнении проектов по мирному атому в третьих странах, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Франция - долгосрочный партнер России в области мирного использования атомной энергии. Реализуется стратегический документ по развитию сотрудничества между "Росатомом" и Комиссариатом по атомной энергии и альтернативным энергоисточникам Франции", - сказал Ушаков на брифинге в преддверии визита президента РФ Владимира Путина во Францию.
"Хорошие перспективы - в реализации высокотехнологичных проектов в третьих странах", - добавил он.
В мае 2018 года госкорпорация "Росатом" и Комиссариат по атомной и возобновляемой энергетике и альтернативным энергоисточникам (КАЭ) Франции подписали стратегический документ о партнерстве в области мирного использования атомной энергии. В июле нынешнего года стороны подписали план реализации этого стратегического документа. "Росатом" и КАЭ намерены сотрудничать в проектах по сооружению и поддержке эксплуатации АЭС большой мощности, возобновляемым источникам энергии, цифровым продуктам, технологиям обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами.
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