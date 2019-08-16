На "Русских сезонах" во Франции в 2020 году пройдет 270 мероприятий

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Международный фестиваль "Русские сезоны" состоит во Франции в следующем году, пройдет 270 мероприятий в 64 городах, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"На 2020 год запланировано проведение во Франции "Русских сезонов". Причем мероприятия будут проведены практически во всех французских регионах. На данный момент запланировано 270 мероприятий в 64 городах. Будет солидное российское культурное присутствие", - сказал Ушаков журналистам в преддверии визита президента РФ Владимира Путина во Францию.
"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению российской культуры зарубежному зрителю. Он инициирован правительством РФ и министерством культуры РФ. В рамках фестиваля в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших российских музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино и другие проекты. Международный культурный проект "Русские сезоны", названный в память о легендарных гастролях балетной труппы Сергея Дягилева, впервые прошел в 2017 году в Японии и собрал более 3,5 миллиона зрителей в 42 городах страны. В 2018 году фестиваль принимала Италия. В 2019 проект проходит в Германии.
В начале июня директор "Русских сезонов" Алексей Лебедев сообщал, что в рамках фестиваля во Франции в 2020 году планируется проведение культурных мероприятий в 12 французских регионах.