На "Русских сезонах" во Франции в 2020 году пройдет 270 мероприятий

"На 2020 год запланировано проведение во Франции "Русских сезонов". Причем мероприятия будут проведены практически во всех французских регионах. На данный момент запланировано 270 мероприятий в 64 городах. Будет солидное российское культурное присутствие", - сказал Ушаков журналистам в преддверии визита президента РФ Владимира Путина во Францию.

"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению российской культуры зарубежному зрителю. Он инициирован правительством РФ и министерством культуры РФ. В рамках фестиваля в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших российских музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино и другие проекты. Международный культурный проект "Русские сезоны", названный в память о легендарных гастролях балетной труппы Сергея Дягилева, впервые прошел в 2017 году в Японии и собрал более 3,5 миллиона зрителей в 42 городах страны. В 2018 году фестиваль принимала Италия. В 2019 проект проходит в Германии.