Мосгорсуд оставил в СИЗО участника незаконного шествия в Москве Котова

Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, во время избрания ему меры пресечения. 14 августа 2019

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест московского программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Пресненского суда Москвы, которым Котову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 12 октября, оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", — сказала судья Елена Гученкова.

Сам Котов в Мосгорсуде заявил, что вину не признает. Адвокат обвиняемого представила суду его положительную характеристику и просила отпустить под поручительство, либо денежный залог.

Кроме того, в пятницу Пресненской суд Москвы ограничил Котова и его защиту в ознакомлении с материалами уголовного дела — до полудня 19 августа.

Материалы дела состоят из четырех томов. Оно было возбуждено 12 августа, в этот же день Котов был задержан, 14 августа арестован. На следующий день после ареста следователь объявил об окончании расследования и предложил защите и обвиняемому приступить к ознакомлению с делом.

Котову грозит до пяти лет лишения свободы. До него указанная статья УК РФ уже применялась несколько раз, единственным осужденным по ней стал Ильдар Дадин, получивший 2,5 года колонии, но впоследствии Верховный суд этот приговор отменил.

По данным следствия, Котов, уже неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за нарушения на митингах, 10 августа принял участие в несогласованном шествии в центре Москвы. При попытке скрыться его задержали. В СК РФ заявили, что Котов намеренно и неоднократно "пренебрегал нормами административного законодательства", а поэтому его действия следует оценить с точки зрения Уголовного кодекса.