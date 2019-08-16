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РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

Мост через реку Пур в ЯНАО могут открыть раньше срока

16:09 16.08.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовЯмал
Ямал
© РИА Новости / Евгений Биятов
Ямал. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Мост через реку Пур, который сейчас строится в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), может быть открыт для проезда раньше срока - в 2020 году вместо 2021-го, сообщает в пятницу пресс-служба губернатора.
Глава округа Дмитрий Артюхов побывал в двух отдаленных микрорайонах Нового Уренгоя – Лимбяяхе и Коротчаево, а также посетил поселок Уренгой. Также губернатор побывал в Тарко-Сале. Весь путь глава региона преодолел за рулем автомобиля, проехав по самым проблемным участкам дороги Сургут – Салехард: от Нового Уренгоя до Коротчаево, от Коротчаево до Тарко-Сале. Одной из остановок Артюхова стал строящийся мост через реку Пур. Работа там уже идет на восьми из 11 мостовых опор. Мостовики готовятся к монтажу пролетного строения.
Заместитель губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов
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"Специальная бригада прибыла, чтобы собирать металлоконструкции пролета, буквально завтра-послезавтра начнем это делать. Опережаем график строительства. Объект должен сдаваться в 2021 году, но, думаю, в 2020-м жители уже поедут по капитальному мосту без сезонных перерывов", - приводятся в сообщении слова генерального директора ОАО "Мостострой-11" Николая Руссу.
Губернатор подчеркнул, что появление моста через реку Пур – важное событие для жителей ближайших населенных пунктов.
"Видим, как идут работы, погода располагает, и очень радует темп, который набрали мостостроители. Понимаем, что наш долгожданный мост приближается, и мы скоро по нему поедем. Это главное событие для жителей ближайших поселков, которого они ждали долгие годы", - цитирует Артюхова пресс-служба.
В Тарко-Сале глава региона побывал на месте строительства детского сада на 240 мест. Его начали строить только в июле этого года, а уже кладут кирпичи стен второго этажа. Садик возводят по договору муниципально-частного партнерства. До конца следующего года он откроет двери для воспитанников. В новое здание переедут 150 детей, которые сейчас посещают ветхий детский сад "Золотой ключик". Остальные 90 мест – для ясельных групп, уточняют власти.
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