Мост через реку Пур в ЯНАО могут открыть раньше срока

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Мост через реку Пур, который сейчас строится в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), может быть открыт для проезда раньше срока - в 2020 году вместо 2021-го, сообщает в пятницу пресс-служба губернатора.

Глава округа Дмитрий Артюхов побывал в двух отдаленных микрорайонах Нового Уренгоя – Лимбяяхе и Коротчаево, а также посетил поселок Уренгой. Также губернатор побывал в Тарко-Сале. Весь путь глава региона преодолел за рулем автомобиля, проехав по самым проблемным участкам дороги Сургут – Салехард: от Нового Уренгоя до Коротчаево, от Коротчаево до Тарко-Сале. Одной из остановок Артюхова стал строящийся мост через реку Пур. Работа там уже идет на восьми из 11 мостовых опор. Мостовики готовятся к монтажу пролетного строения.

"Специальная бригада прибыла, чтобы собирать металлоконструкции пролета, буквально завтра-послезавтра начнем это делать. Опережаем график строительства. Объект должен сдаваться в 2021 году, но, думаю, в 2020-м жители уже поедут по капитальному мосту без сезонных перерывов", - приводятся в сообщении слова генерального директора ОАО "Мостострой-11" Николая Руссу.

Губернатор подчеркнул, что появление моста через реку Пур – важное событие для жителей ближайших населенных пунктов.

"Видим, как идут работы, погода располагает, и очень радует темп, который набрали мостостроители. Понимаем, что наш долгожданный мост приближается, и мы скоро по нему поедем. Это главное событие для жителей ближайших поселков, которого они ждали долгие годы", - цитирует Артюхова пресс-служба.