В Оренбуржье запустят первое в России производство диметилсульфида

ОРЕНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Строительство первого в России предприятия по производству диметилсульфида – органического соединения, используемого в нефтехимических процессах, газопереработке, пищевой и химической промышленности – начнется в Оренбургской области в 2020 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

"Проект интересный, направленный на глубокую переработку углеводородного сырья и, главное, на выпуск стопроцентно импортозамещающей продукции. Размер частных капиталовложений составит 1,5 миллиарда рублей. Проект обязательно должен быть реализован и правительство области окажет инвестору всю необходимую поддержку", - процитировали в пресс-службе временно исполняющего обязанности главы региона Дениса Паслера.

По словам генерального директора Оренбургской сульфидирующей компании Дмитрия Медведева, ставшей основным инвестором проекта, на предприятии, строительство которого планируется завершить в первом квартале 2021 года, будут работать более 100 человек.

"Мы станем первыми производителями диметилсульфида в России. Сейчас его завозят из Франции и частично из Китая. Потребность отечественного рынка – 2,5 тысячи тонн в год. При планируемой производительности предприятия порядка 6 тысяч тонн диметилсульфида в год мы сможем полностью обеспечить наш рынок и выйти на европейский. Предварительные договоренности с зарубежными потребителями у нас уже есть. Сырьем для нашего производства послужат промышленные отходы Оренбургского газоперерабатывающего завода", - привели в пресс-службе слова Медведева.