В Казани произошла утечка аммиака на молочном заводе

КАЗАНЬ, 16 авг - РИА Новости. Утечка аммиака произошла на складе готовой продукции Казанского молочного комбината в пятницу днём, угрозы населению нет, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.

"В 14.20 мск 16 августа… поступила информация об утечке аммиака на складе готовой продукции Казанского молочного комбината по адресу: Казань, улица Арбузова, дом 7. Персонал выведен на безопасное расстояние, в 50-метровой зоне людей нет", - говорится в сообщении.

По информации МЧС, из подводящего патрубка 50-литрового резервуара происходило истечение паров аммиака в незначительном количестве. Пожарные подразделения выставили водяную завесу. Работники предприятия перекрыли вентиль, истечение аммиака прекращено.