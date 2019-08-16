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РИА Новости
Школа волонтера

Прошел третий полуфинал конкурса "Доброволец России – 2019"

16:08 16.08.2019
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© Пресс-служба всероссийского конкурса "Доброволец России – 2019"Прошел третий полуфинал конкурса "Доброволец России – 2019"
Прошел третий полуфинал конкурса Доброволец России – 2019
© Пресс-служба всероссийского конкурса "Доброволец России – 2019"
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. В Новосибирске состоялся третий из пяти полуфиналов ежегодного всероссийского конкурса "Доброволец России – 2019" в рамках Окружного форума добровольцев Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов, сообщает пресс-служба конкурса.
Проекты участников прошли очную оценку экспертов. От трех федеральных округов в полуфинал вышло 249 инициатив. Итоги станут известны 13 октября после проведения всех окружных форумов, которые проходят в пяти регионах страны.
В Новосибирске завершился Окружной форум волонтеров Добро за Уралом
Вчера, 10:34Школа волонтера
В Новосибирске завершился окружной форум волонтеров "Добро за Уралом"
На участие в конкурсе в этом году от Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов всего поступило 6834 заявки по всем категориям, из которых до экспертной оценки было допущено 1244 инициативы.
В категории "Социальный проект" до заочного этапа оценки экспертов было допущено 1038 проектов.
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