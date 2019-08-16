Прошел третий полуфинал конкурса "Доброволец России – 2019"

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. В Новосибирске состоялся третий из пяти полуфиналов ежегодного всероссийского конкурса "Доброволец России – 2019" в рамках Окружного форума добровольцев Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов, сообщает пресс-служба конкурса.

Проекты участников прошли очную оценку экспертов. От трех федеральных округов в полуфинал вышло 249 инициатив. Итоги станут известны 13 октября после проведения всех окружных форумов, которые проходят в пяти регионах страны.

На участие в конкурсе в этом году от Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов всего поступило 6834 заявки по всем категориям, из которых до экспертной оценки было допущено 1244 инициативы.