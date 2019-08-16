Власти Рязанской области подали заявку на создание мобильного "кванториума"

РЯЗАНЬ, 16 авг - РИА Новости. Власти Рязанской области отправили заявку в министерство образование РФ на создание мобильного "кванториума", сообщил губернатор региона Николай Любимов на форуме "Образование без границ".

Ранее премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому в 2019 году 12 регионов получат 183 миллиона рублей на создание детских технопарков – "кванториумов".

"Мы только вчера отправили заявку о нашем участии в министерство образования", - рассказал в своем приветственном слове Любимов.

Он уточнил, что регион подал заявку на один мобильный кванториум, а затем планирует "создавать кванториумы поменьше" в районных центрах, их количество будет зависеть от выделенных средств.

"Конечно, это вещь хорошая и полезная. Детям это нравится, что самого главное. Я думаю, что такие вещи надо развивать", - добавил губернатор.