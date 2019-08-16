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РИА Новости
Рязанская область

Власти Рязанской области подали заявку на создание мобильного "кванториума"

16:07 16.08.2019
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкДетский технопарк "Кванториум"
Детский технопарк Кванториум
© РИА Новости / Саид Царнаев
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РЯЗАНЬ, 16 авг - РИА Новости. Власти Рязанской области отправили заявку в министерство образование РФ на создание мобильного "кванториума", сообщил губернатор региона Николай Любимов на форуме "Образование без границ".
Ранее премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому в 2019 году 12 регионов получат 183 миллиона рублей на создание детских технопарков – "кванториумов".

"Мы только вчера отправили заявку о нашем участии в министерство образования", - рассказал в своем приветственном слове Любимов.

Он уточнил, что регион подал заявку на один мобильный кванториум, а затем планирует "создавать кванториумы поменьше" в районных центрах, их количество будет зависеть от выделенных средств.
"Конечно, это вещь хорошая и полезная. Детям это нравится, что самого главное. Я думаю, что такие вещи надо развивать", - добавил губернатор.
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Национальный проект в сфере образования был утвержден майским указом президента в 2018 году. Планируется, что его реализация охватит период до 2024 года. В нем указывается необходимость обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.
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