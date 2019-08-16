Пирс Броснан может сыграть Альфреда в "Бэтмене"

П/к Пирса Броснана в рамках премьеры фильма "Человек ноября"

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Американский и британский актер Пирс Бросснан, который получил известной благодаря роли Джеймса Бонда в фильмах об "агенте 007", может сыграть дворецкого Альфреда в новом фильме о "Бэтмене".

Такое предположение сделал режиссер-любитель Райан Юникомб, который разместил в своем профиле фотографию актера с седыми волосами. Его подписчики сразу стали писать, что актер идеально подходит на роль помощника суперегроя.

Правда, пока это только разговоры.

Тем не менее, так же было и с Робертом Паттинсоном, первая информация о том, что актер сыграет Бэтмена в одноименном фильме Мэтта Ривза появилась в Сети задолго до того, как студия Warner Brothers официально это подтвердила.