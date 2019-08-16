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РИА Новости
Культура

Пирс Броснан может сыграть Альфреда в "Бэтмене"

16:08 16.08.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкП/к Пирса Броснана в рамках премьеры фильма "Человек ноября"
П/к Пирса Броснана в рамках премьеры фильма Человек ноября
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Американский и британский актер Пирс Бросснан, который получил известной благодаря роли Джеймса Бонда в фильмах об "агенте 007", может сыграть дворецкого Альфреда в новом фильме о "Бэтмене".
Такое предположение сделал режиссер-любитель Райан Юникомб, который разместил в своем профиле фотографию актера с седыми волосами. Его подписчики сразу стали писать, что актер идеально подходит на роль помощника суперегроя.
Правда, пока это только разговоры.
Тем не менее, так же было и с Робертом Паттинсоном, первая информация о том, что актер сыграет Бэтмена в одноименном фильме Мэтта Ривза появилась в Сети задолго до того, как студия Warner Brothers официально это подтвердила.
Поэтому вполне возможно, что Броснана и назначат на роль Альфреда.
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