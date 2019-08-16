Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-16T16:01Z
https://ria.ru/20190816/1557574887.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152950/88/1529508819_0:0:1500:845_1036x0_80_0_0_a179617875a8c7e8669d49e1e49ecd0c.jpg
РИА Новости
Оренбургская область

В Оренбурге и Орске откроются детские центры цифрового образования "IT-куб"

16:01 16.08.2019
27
© РИА Новости / Виталий АньковОнлайн-занятие
Онлайн-занятие
© РИА Новости / Виталий Аньков
ОРЕНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Современные центры цифрового образования для детей "IT-куб" откроются в Оренбургской области на базе Оренбургского колледжа экономики и информатики и Орского нефтяного техникума, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.
По его словам, на создание центров цифрового образования в Оренбуржье будет направлено порядка 24 миллионов рублей федеральных средств в рамках реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование". В центрах смогут обучаться школьники 6-9 классов из 93 школ Оренбурга и 45 школ Орска.

"Обучение на базе центра цифрового образования "IT-куб" обеспечит раннее выявление учащихся 6-9 классов, имеющих способности в области программирования, вовлечение их в конкурсное и олимпиадное движение, успешное продвижение по профессиональной траектории", – процитировали в пресс-службе исполняющую обязанности заместителя министра образования Наталью Сапрыкину.

В пресс-службе уточнили, что образовательная программа центров предусматривает обучение по таким направлениям, как программирование на языке Python, разработка мобильных приложений, разработка VR/AR-приложений, а также системное администрирование и основы программирования на языке Java.
Программирование
13 августа, 08:09РИА Новости
IT-компании обучат московских педагогов креативному программированию
В пресс-службе добавили, что в 2020-2021 годах власти Оренбуржья планируют направить около 780 миллионов рублей гранта Минпросвещения России на обновление материально-технической базы в образовательных учреждениях региона и создание новых образовательных центров в рамках реализации региональных проектов "Успех каждого ребенка", "Современная школа" и "Цифровая образовательная среда".
000000
Обсудить 0
Оренбургская областьОбщество
Рекомендуем
Детский технопарк Кванториум
Власти Рязанской области подали заявку на создание мобильного "кванториума"
РИА
Новости
Ребенок в детском саду
В Тамбовской области развивают негосударственное дошкольное образование
Улица Набережная в Оренбурге
В Оренбуржье запустят первое в России производство диметилсульфида
Онлайн-занятие
В Чувашии для школьников стартуют новые курсы программирования
Лента
новостей
Доктор географических наук, профессор кафедры геоморфологии и географии географического факультета МГУ, заслуженный профессор МГУ, академик РАЕН Юрий Симонов
Умер академик РАЕН географ Юрий Симонов
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в лаборатории Х-BIO ТюмГУ
Президент Академии наук впервые посетил научные центры Тюмени
Йеменские cторонники движения шиитов-хуситов с портретом лидера группировки Ансар Алла Абдул-Малика ибн Бадр ад-Дин аль-Хуси
Жители Адена на юге Йемена провели демонстрацию в поддержку сепаратистов
Сухогруз в море
Пираты захватили у берегов Камеруна граждан Китая и Украины, сообщили СМИ
Новая рация для космонавтов
В России изобрели новую рацию для космонавтов
Логотип ЮНЕСКО
Кафедру ЮНЕСКО откроют в Рязанском госуниверситете
Мальчик держит флаг Индии в Нью-Дели
Индия допустила возможность применения ядерного оружия со своей стороны
Молодой человек за компьютером
В России растет интерес абитуриентов к IT-направлениям
Новочебоксарск
В Новочебоксарске откроется детский технопарк "Кванториум"
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области рассказал о своем первом походе в театр
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин написал автобиографический роман
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43В аэропорту Вашингтона прокомментировали сбой в системе погранконтроля
00:41Пьяный москвич с топором потребовал от банка закрыть его кредит
00:38Сбой в системе пограничного контроля США коснулся нескольких аэропортов
00:18Tesla отказалась комментировать ход расследования аварии на МКАД
00:16Помпео может принять участие в заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку
00:11В аэропорту Лос-Анджелеса вышла из строя система пограничного контроля
23:52Украинские военные открыли огонь по двум населенным пунктам, заявили в ЛНР
23:49Напавший на мечеть в Осло рассказал полиции о своих мотивах
23:25Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством
23:10Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург
23:04Эмир Катара поприветствовал приглашение Путина на ПМЭФ-2020
23:03В Махачкале арестовали блогера, насмерть сбившего мужчину
23:00Эксперт прокомментировал сообщения о намерении Трампа купить Гренландию
22:48К востоку от Иерусалима при стычках пострадали более 30 палестинцев
22:46Посольство России обвинило США в обострении ситуации в Персидском заливе
22:45"Яндекс" назвал сообщения о закрытии сервиса "Яндекс.Новости" слухами
22:38Эмир Катара пригласил Путина с визитом в Доху
22:20В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
22:17СК выяснит, как ребенок попал под колеса детского паровозика в Саратове
22:11В секторе Газа число пострадавших палестинцев превысило 77 человек
Лента новостейМолния