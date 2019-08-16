В Оренбурге и Орске откроются детские центры цифрового образования "IT-куб"

ОРЕНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Современные центры цифрового образования для детей "IT-куб" откроются в Оренбургской области на базе Оренбургского колледжа экономики и информатики и Орского нефтяного техникума, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

По его словам, на создание центров цифрового образования в Оренбуржье будет направлено порядка 24 миллионов рублей федеральных средств в рамках реализации регионального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование". В центрах смогут обучаться школьники 6-9 классов из 93 школ Оренбурга и 45 школ Орска.

"Обучение на базе центра цифрового образования "IT-куб" обеспечит раннее выявление учащихся 6-9 классов, имеющих способности в области программирования, вовлечение их в конкурсное и олимпиадное движение, успешное продвижение по профессиональной траектории", – процитировали в пресс-службе исполняющую обязанности заместителя министра образования Наталью Сапрыкину.

В пресс-службе уточнили, что образовательная программа центров предусматривает обучение по таким направлениям, как программирование на языке Python, разработка мобильных приложений, разработка VR/AR-приложений, а также системное администрирование и основы программирования на языке Java.