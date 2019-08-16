Подмосковье вновь вошло в число лучших регионов по организации работы МФЦ

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Московская область вновь вошла в число лучших субъектов РФ с высокой эффективностью организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по данным за II квартал 2019 года, сообщили в Московском областном МФЦ .

Результаты рейтинга оглашены на VIII Межрегиональном форуме "Центры "Мои документы" - основа сервисного государства", который проходит 16-17 августа в Липецке при участии представителей Минэкономразвития РФ, госкорпорации "Росатом", руководителей МФЦ, в том числе директора МФЦ Подмосковья Михаила Анисимова.