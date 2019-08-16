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РИА Новости
Новости Подмосковья

Подмосковье вновь вошло в число лучших регионов по организации работы МФЦ

15:57 16.08.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПосетитель МФЦ в зоне доступа к единому порталу государственных услуг
Посетитель МФЦ в зоне доступа к единому порталу государственных услуг
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Московская область вновь вошла в число лучших субъектов РФ с высокой эффективностью организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по данным за II квартал 2019 года, сообщили в Московском областном МФЦ .
Результаты рейтинга оглашены на VIII Межрегиональном форуме "Центры "Мои документы" - основа сервисного государства", который проходит 16-17 августа в Липецке при участии представителей Минэкономразвития РФ, госкорпорации "Росатом", руководителей МФЦ, в том числе директора МФЦ Подмосковья Михаила Анисимова.
При составлении рейтинга по комплексной оценке деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ по созданию и развитию сети центров "Мои документы" Минэкономразвития опиралось на такие показатели, как доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", соответствие единому фирменному стилю, уровень удовлетворенности граждан, предоставление госуслуг по экстерриториальному принципу и ряд других.
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