Татарстан увеличил ввод жилья на 17,7%

КАЗАНЬ, 16 авг - РИА Новости. Ввод жилья в Татарстане в первом полугодии 2019 года увеличился на 17,7% и составил 1,4 миллиона квадратных метров, заявил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

Мутко в пятницу проводит в Казани совещание по реализации в Татарстане национального проекта "Жилье и городская среда".

"За первое полугодие введено на 17,7% жилья больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе индивидуальных жилых домов", - сказал Мутко в ходе совещания.

В январе-июне 2019 года в Татарстане введено в эксплуатацию 1,43 миллиона квадратных метров жилья (58,8% от плана на 2019 год по федеральному проекту "Жилье") - 117,7% к соответствующему периоду 2018 года. Из них 59 многоквартирных домов суммарной площадью 649,8 тысячи квадратных метров жилья, 4,87 тысячи индивидуальных жилых домов общей площадью 632,7 тысячи квадратных метров.

Хороший стимул жилищному строительству, по мнению вице-премьера РФ, дает господдержка - действует государственный жилищный фонд при президенте Татарстана, ведущий строительство домов по социальной ипотеке. Также в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства между правительством Татарстана и минстроем России заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на сумму 1,42 миллиарда рублей.