Видеомост Москва – Кишинев к 75-летию освобождения Молдавии

Участники в Москве:
- исполнительный директор фонда "История Отечества", член Президиума Российского исторического общества Константин МОГИЛЕВСКИЙ;
- старший научный сотрудник НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ Сергей БАНДУРИН;
- старший научный сотрудник НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ Владимир ФЕСЕНКО.
В Кишиневе:
- представитель Российского исторического общества в Молдове Алексей ПЕТРОВИЧ;
- советник президента Молдовы в области обороны и национальной безопасности Виктор ГАЙЧУК;
- военный историк Борис ШАПОВАЛОВ.
24 августа отмечается 75-ая годовщина освобождения Кишинева от немецко-румынской оккупации. В ходе Ясско-Кишиневской стратегической наступательной операции (20–29 августа 1944 года) войска 2-го и 3-го Украинских фронтов во взаимодействии с Черноморским флотом и Дунайской военной флотилией нанесли врагу сокрушительный удар, приблизивший окончательный разгром гитлеровской армии и ее союзников.
В рамках мероприятия речь пойдет о подготовке и об особенностях проведения блестящей военной операции, завершившейся освобождением Молдавии, выведением Румынии из войны на стороне Германии и открывшей дорогу Красной Армии на Балканы, о героях Великой Отечественной, об исторической памяти и о патриотическом воспитании молодежи.
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- исполнительный директор фонда "История Отечества", член Президиума Российского исторического общества Константин МОГИЛЕВСКИЙ;
- старший научный сотрудник НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ Сергей БАНДУРИН;
- старший научный сотрудник НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ Владимир ФЕСЕНКО.
В Кишиневе:
- представитель Российского исторического общества в Молдове Алексей ПЕТРОВИЧ;
- советник президента Молдовы в области обороны и национальной безопасности Виктор ГАЙЧУК;
- военный историк Борис ШАПОВАЛОВ.
24 августа отмечается 75-ая годовщина освобождения Кишинева от немецко-румынской оккупации. В ходе Ясско-Кишиневской стратегической наступательной операции (20–29 августа 1944 года) войска 2-го и 3-го Украинских фронтов во взаимодействии с Черноморским флотом и Дунайской военной флотилией нанесли врагу сокрушительный удар, приблизивший окончательный разгром гитлеровской армии и ее союзников.
В рамках мероприятия речь пойдет о подготовке и об особенностях проведения блестящей военной операции, завершившейся освобождением Молдавии, выведением Румынии из войны на стороне Германии и открывшей дорогу Красной Армии на Балканы, о героях Великой Отечественной, об исторической памяти и о патриотическом воспитании молодежи.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/