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РИА Новости

Видеомост Москва – Кишинев к 75-летию освобождения Молдавии

15:33 16.08.2019
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23 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный видеомост Москва – Кишинев к 75-летию освобождения Молдавии.
Участники в Москве:
- исполнительный директор фонда "История Отечества", член Президиума Российского исторического общества Константин МОГИЛЕВСКИЙ;
- старший научный сотрудник НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ Сергей БАНДУРИН;
- старший научный сотрудник НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ Владимир ФЕСЕНКО.

В Кишиневе:
- представитель Российского исторического общества в Молдове Алексей ПЕТРОВИЧ;
- советник президента Молдовы в области обороны и национальной безопасности Виктор ГАЙЧУК;
- военный историк Борис ШАПОВАЛОВ.

24 августа отмечается 75-ая годовщина освобождения Кишинева от немецко-румынской оккупации. В ходе Ясско-Кишиневской стратегической наступательной операции (20–29 августа 1944 года) войска 2-го и 3-го Украинских фронтов во взаимодействии с Черноморским флотом и Дунайской военной флотилией нанесли врагу сокрушительный удар, приблизивший окончательный разгром гитлеровской армии и ее союзников.
В рамках мероприятия речь пойдет о подготовке и об особенностях проведения блестящей военной операции, завершившейся освобождением Молдавии, выведением Румынии из войны на стороне Германии и открывшей дорогу Красной Армии на Балканы, о героях Великой Отечественной, об исторической памяти и о патриотическом воспитании молодежи.

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