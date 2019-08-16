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РИА Новости

В Грузии владельцы гостиниц провели акцию из-за срыва туристического сезона

15:23 16.08.2019 (обновлено: 18:40 16.08.2019)
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© SputnikТуристы фотографируют посёлок городского типа Степанцминда (Казбеги) в Грузии
Туристы фотографируют посёлок городского типа Степанцминда (Казбеги) в Грузии
© Sputnik
ТБИЛИСИ, 16 авг — РИА Новости. Владельцы крупных гостиниц и отелей семейного типа в курортном городе Кобулети в грузинском регионе Аджария провели митинг, требуя у властей оказать им поддержку из-за сокращения туристического потока из России, сообщила РИА Новости владелец отеля Манана Менабде.

"Ситуация всем известна, туристический бизнес на грани провала. Дело в том, что мы ежегодно берем кредиты, чтобы привести в порядок наши дома (которые сдают в аренду. — Прим. ред.) и гостиницы. Мы требуем, чтобы власти помогли нам урегулировать ситуацию с банками либо оказали нам финансовую помощь", — заявила Менабде.

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По ее словам, 70 процентов туристов, отдыхающих в Кобулети, являются гражданами России, остальные — из Армении и Грузии. "Сегодняшний митинг был предупреждением. В будущем, если помощи от властей не будет, наши акции приобретут более масштабный характер", — заявила она.
По данным грузинского Первого канала, митингующие перекрыли движение на центральной автотрассе в Кобулети, однако вскоре движение было восстановлено.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. На фоне этих событий президент России Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну. По данным грузинской статистики, в прошлом году каждый пятый турист в Грузии (21 процент) был из России.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмПротесты в ГрузииАджарияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Ну вот. А говорили на арабах выедут. )))
16 августа, 15:38
rroyi
9290001
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