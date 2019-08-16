В Грузии владельцы гостиниц провели акцию из-за срыва туристического сезона

ТБИЛИСИ, 16 авг — РИА Новости. Владельцы крупных гостиниц и отелей семейного типа в курортном городе Кобулети в грузинском регионе Аджария провели митинг, требуя у властей оказать им поддержку из-за сокращения туристического потока из России, сообщила РИА Новости владелец отеля Манана Менабде.

"Ситуация всем известна, туристический бизнес на грани провала. Дело в том, что мы ежегодно берем кредиты, чтобы привести в порядок наши дома (которые сдают в аренду. — Прим. ред.) и гостиницы. Мы требуем, чтобы власти помогли нам урегулировать ситуацию с банками либо оказали нам финансовую помощь", — заявила Менабде.

По ее словам, 70 процентов туристов, отдыхающих в Кобулети, являются гражданами России, остальные — из Армении и Грузии. "Сегодняшний митинг был предупреждением. В будущем, если помощи от властей не будет, наши акции приобретут более масштабный характер", — заявила она.

По данным грузинского Первого канала, митингующие перекрыли движение на центральной автотрассе в Кобулети, однако вскоре движение было восстановлено.