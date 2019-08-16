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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Серебряных Прудах подготовлено более 60 объектов для инвалидов

15:21 16.08.2019 (обновлено: 15:36 16.08.2019)
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© РИА Новости / Максим БогодвидСлабовидящий читает текст со шрифтом Брайля
Слабовидящий читает текст со шрифтом Брайля
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В городском округе Серебряные Пруды реализуется программа "Доступная среда". Так, на сегодняшний день уже создано более 60 специализированных объектов для обеспечения доступности социально значимых объектов для маломобильных граждан и людей с ограничениями по здоровью, сообщил телеканал "360".
До конца года в городском округе будут адаптированы еще семь объектов. Среди объектов, полностью оборудованных по программе "Доступная среда", – центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Отзывчивое сердце".
Так, в центре оборудовали санитарно-гигиеническую комнату, установили раковину с поручнем, бесконтактный смеситель на фотоэлементах, откидной поручень с креплением в пол, держатель для трости, тактильные мнемосхемы с указанием направлений и расположением кабинетов.
Для слепых и слабовидящих людей здесь установили тактильные указатели в виде конуса и полосы, которые обозначают безопасный путь движения и зоны получения услуг. Также в центре есть тактильная информационная таблица, скамьи высоким сиденьем для инвалидов-опорников и стол с микролифтом для посетителей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.
Для людей с нарушениями слуха в "Отзывчивом сердце" есть специальное оборудование, позволяющее визуализировать сообщения на экране.
Для слабослышащих людей, использующих слуховые аппараты, имеются средства вспомогательного озвучивания информации. Также у входа в здание расположены кнопки экстренного вызова сотрудников.
В центре работает специалист по тифлокомментированию, который готов лаконично и подробно рассказать о происходящем незрячим людям и тем, кто имеет нарушения зрения. Также в "Отзывчивом сердце" есть специалист по языку жестов.
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