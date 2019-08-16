В Серебряных Прудах подготовлено более 60 объектов для инвалидов

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. В городском округе Серебряные Пруды реализуется программа "Доступная среда". Так, на сегодняшний день уже создано более 60 специализированных объектов для обеспечения доступности социально значимых объектов для маломобильных граждан и людей с ограничениями по здоровью, сообщил телеканал В городском округе Серебряные Пруды реализуется программа "Доступная среда". Так, на сегодняшний день уже создано более 60 специализированных объектов для обеспечения доступности социально значимых объектов для маломобильных граждан и людей с ограничениями по здоровью, сообщил телеканал "360"

До конца года в городском округе будут адаптированы еще семь объектов. Среди объектов, полностью оборудованных по программе "Доступная среда", – центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Отзывчивое сердце".

Так, в центре оборудовали санитарно-гигиеническую комнату, установили раковину с поручнем, бесконтактный смеситель на фотоэлементах, откидной поручень с креплением в пол, держатель для трости, тактильные мнемосхемы с указанием направлений и расположением кабинетов.

Для слепых и слабовидящих людей здесь установили тактильные указатели в виде конуса и полосы, которые обозначают безопасный путь движения и зоны получения услуг. Также в центре есть тактильная информационная таблица, скамьи высоким сиденьем для инвалидов-опорников и стол с микролифтом для посетителей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

Для людей с нарушениями слуха в "Отзывчивом сердце" есть специальное оборудование, позволяющее визуализировать сообщения на экране.

Для слабослышащих людей, использующих слуховые аппараты, имеются средства вспомогательного озвучивания информации. Также у входа в здание расположены кнопки экстренного вызова сотрудников.