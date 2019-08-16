В Московской области потушили свыше 280 лесных пожаров

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. С 10 апреля в Подмосковье ликвидировали 282 лесных пожара, 30 из них были торфяными. Об этом сообщил телеканал С 10 апреля в Подмосковье ликвидировали 282 лесных пожара, 30 из них были торфяными. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на председателя Комитета лесного хозяйства региона Ивана Советникова.

Общая площадь пожаров составила 1129,5 гектара земли. Для их ликвидации задействовали более 1,5 тысячи единиц техники и свыше 3,2 тысячи специалистов.

Лидером по возникновению лесных пожаров стал городской округ Орехово-Зуево – 29 возгораний. Кроме того, сильно пострадали Луховицы (27), Воскресенск (25), Егорьевск (23), Раменское (19), Балашиха (19), Богородский (19), Шатура (14), Клин (13), Солнечногорск (12).

"Таких результатов позволила добиться созданная на территории Московской области четырехуровневая система мониторинга пожарной безопасности в лесах", - отметил Советников.