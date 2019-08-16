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РИА Новости
Мурманская область

По городам Мурманской области проедет "Поезд молодежной культуры"

15:11 16.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Ещенко / Перейти в фотобанкГород Мурманск
Город Мурманск
© РИА Новости / Сергей Ещенко
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Город Мурманск. Архивное фото
МУРМАНСК, 16 авг - РИА Новости. Масштабный проект по поддержке современного искусства, в рамках которого по городам Мурманской области проедет "Поезд молодежной культуры", стартует в Заполярье, сообщил в пятницу на пресс-конференции председатель комитета по культуре и искусству региона Сергей Ершов.
"Мы начинаем региональный проект по поддержке современного искусства. Проект масштабный, мы предполагаем, что в его рамках пройдут порядка 10 различных мероприятий, в том числе "Поезд молодежной культуры". – сказал Ершов.
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Он отметил, что главной целью проекта станет поддержка современного искусства и молодых творческих жителей региона. В рамках проекта "Поезд молодежной культуры" с 30 августа по 1 сентября из Кандалакши через Оленегорск в Мурманск через весь Кольский полуостров проследует железнодорожный состав из двух вагонов, пассажирами которого станут артисты, художники, волонтеры.
Как пояснил руководитель проекта Игорь Пусачев, на остановках пройдут мастер-классы, концерты, выставки показы одежды, танцевальные баттлы, спортивные игры. "В рамках проведения фестиваля планируется семь различных площадок разной направленности: музыкальная, танцевальная, арт-площадка, народная площадка, лайф-пространство, площадка добровольничества и площадка с профориентационными мероприятиями", - сказал Пусачев.
Кроме того, в Мурманске будет запущен проект "Поэзия со вкусом" - творческая площадка для начинающих поэтов, которые не входят в профессиональные литературные объединения, они смогут прочитать свои произведения. В течение августа в областных музеях также пройдут выставки современных мурманских художниц Екатерины Новиковой и Екатерины Кузнецовой – "Странники в ночи" и "История Ёльк".
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