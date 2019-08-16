МУРМАНСК, 16 авг - РИА Новости. Масштабный проект по поддержке современного искусства, в рамках которого по городам Мурманской области проедет "Поезд молодежной культуры", стартует в Заполярье, сообщил в пятницу на пресс-конференции председатель комитета по культуре и искусству региона Сергей Ершов.

"Мы начинаем региональный проект по поддержке современного искусства. Проект масштабный, мы предполагаем, что в его рамках пройдут порядка 10 различных мероприятий, в том числе "Поезд молодежной культуры". – сказал Ершов.

Он отметил, что главной целью проекта станет поддержка современного искусства и молодых творческих жителей региона. В рамках проекта "Поезд молодежной культуры" с 30 августа по 1 сентября из Кандалакши через Оленегорск в Мурманск через весь Кольский полуостров проследует железнодорожный состав из двух вагонов, пассажирами которого станут артисты, художники, волонтеры.

Как пояснил руководитель проекта Игорь Пусачев, на остановках пройдут мастер-классы, концерты, выставки показы одежды, танцевальные баттлы, спортивные игры. "В рамках проведения фестиваля планируется семь различных площадок разной направленности: музыкальная, танцевальная, арт-площадка, народная площадка, лайф-пространство, площадка добровольничества и площадка с профориентационными мероприятиями", - сказал Пусачев.