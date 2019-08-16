В Британии осудили "двойника" актера из сериала "Друзья"

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Суд в Великобритании приговорил мужчину, внешне похожего на звезду телесериала "Друзья" Дэвида Швиммера, к девяти месяцам тюрьмы за кражу и мошенничество, сообщает британская газета Guardian.
Инцидент с участием "двойника" Швиммера произошел в сентябре прошлого года в британском городе Блэкпул. После кражи в ресторане городская полиция выложила в Facebook фотографию темноволосого мужчины, разыскиваемого в связи с преступлением. На снимке он держит в руках банки, предположительно, с пивом. Многие интернет-пользователи отметили внешнее сходство подозреваемого с американским актером Дэвидом Швиммером, сыгравшим Росса Геллера в телесериале "Друзья". Швиммер в ответ записал и выложил в Twitter видео, где он якобы тоже пытается вынести пиво из супермаркета. "Полиция, клянусь, это был не я. Как видите, я был в Нью-Йорке", - написал актер.
Officers, I swear it wasn't me.— schwim (@DavidSchwimmer) 24 октября 2018 г.
As you can see, I was in New York.
To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR
В ноябре полиция задержала предполагаемого вора, им оказался ранее судимый 36-летний гражданин Ирана Абдула Хуссейни. В четверг суд признал его виновным по обвинениям в краже и мошенничестве, так как, помимо кражи в ресторане, он использовал или пытался использовать краденную банковскую карту для покупок в магазинах Блэкпула. Судья Сара Додд, назвав мужчину "закоренелым вором", приговорила его к девяти месяцам тюрьмы. По ее словам, вскоре Хуссейни может выйти на свободу, учитывая, что в ожидании суда он уже провел в заключении половину срока.