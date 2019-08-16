В Британии осудили "двойника" актера из сериала "Друзья"

В ноябре полиция задержала предполагаемого вора, им оказался ранее судимый 36-летний гражданин Ирана Абдула Хуссейни. В четверг суд признал его виновным по обвинениям в краже и мошенничестве, так как, помимо кражи в ресторане, он использовал или пытался использовать краденную банковскую карту для покупок в магазинах Блэкпула. Судья Сара Додд, назвав мужчину "закоренелым вором", приговорила его к девяти месяцам тюрьмы. По ее словам, вскоре Хуссейни может выйти на свободу, учитывая, что в ожидании суда он уже провел в заключении половину срока.