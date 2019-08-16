Теплоснабжающие компании Северной Осетии задолжали за газ 2 млрд рублей

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Общая задолженность теплоснабжающих организаций Северной Осетии перед ООО "Газпром межрегионгаз Владикавказ" за газ на 1 августа превысила два миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

"Просроченная задолженность за поставленный газ теплоснабжающих организаций республики Северная Осетия в январе-июле 2019 года выросла на 473 миллиона рублей и, по оперативным данным, на 1 августа составила 2,097 миллиарда рублей", - заявил гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз Владикавказ" Алан Кодзаев.

Он также подчеркнул, что ситуация с платежами теплоснабжающих организаций только ухудшается. Значительная доля задолженности приходится на "Владикавказские тепловые сети" и ОАО "Бесланспецсервис".

"Проблему Владикавказских теплосетей надо решать незамедлительно. Времени до начала отопительного сезона осталось совсем немного", — подчеркнул гендиректор.