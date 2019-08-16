Порядка 3000 га просек вдоль ЛЭП расчищено в Подмосковье с начала 2019 года

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Порядка 3000 гектаров просек вдоль линий электропередач расчищено в Подмосковье от древесной и кустарниковой растительности с начала 2019 года, сообщает пресс-службы Министерства энергетики региона.
"В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2019-2020 гг. с начала года в регионе расчищено от древесно-кустарниковой растительности почти 3000 гектаров просек вдоль линий электропередачи", - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что общая площадь расчистки просек вдоль ЛЭП до конца года составит 4800 га.