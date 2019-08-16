"Ростех" заменит зарубежные прицелы на стрелковом оружии силовиков

"Новое прицельно-приборное оснащение включает тепловизионный, коллиматорный и другие типы прицелов. В настоящий момент на базе Государственного демонстрационно-испытательного центра ЦНИИТОЧМАШ и его новосибирского филиала проходят предварительные испытания прицелов. В ходе испытаний предстоит проверить соответствие технических характеристик нового прицельно-приборного оснащения требованиям тактико-технического задания", - сказали в "Ростехе".