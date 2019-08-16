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РИА Новости
Новое оружие России

"Ростех" заменит зарубежные прицелы на стрелковом оружии силовиков

14:26 16.08.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтенд госкорпорации "Ростех"
Стенд госкорпорации Ростех
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стенд госкорпорации "Ростех". Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в "Ростех") создает новые высокотехнологичные прицелы для стрелкового оружия калибром до девяти миллиметров, сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха".
Проект, заказчиком которого выступило министерство обороны РФ, реализуется ЦНИИТОЧМАШ в сотрудничестве с АО "Новосибирский приборостроительный завод" (входит в "Ростех") и другими предприятиями отрасли.
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"Новое прицельно-приборное оснащение включает тепловизионный, коллиматорный и другие типы прицелов. В настоящий момент на базе Государственного демонстрационно-испытательного центра ЦНИИТОЧМАШ и его новосибирского филиала проходят предварительные испытания прицелов. В ходе испытаний предстоит проверить соответствие технических характеристик нового прицельно-приборного оснащения требованиям тактико-технического задания", - сказали в "Ростехе".
Как заявил индустриальный директор "Ростеха" Сергей Абрамов, данная разработка ведется в рамках программы повышения боевой эффективности стрелкового оружия.
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"Новейшее российское прицельно-приборное оснащение позволит, в том числе, заменить некоторые зарубежные образцы, используемые сегодня в вооруженных силах и спецслужбах. В перспективе возможна организация производства гражданских версий прицелов", - сказал он.
Прицельные устройства предназначены для оснащения основных типов стрелкового оружия, таких как снайперские винтовки, автоматы и пулеметы. Использование нового прицельно-приборного оборудования расширит тактические возможности стрелкового оружия и повысит его боевую эффективность.
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