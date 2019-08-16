Силовики сосредотачивают тяжелое вооружение в Донбассе, заявили в ЛНР

"Противник продолжает использовать условия перемирия с целью наращивания и перегруппировки сил и средств, а также сосредоточения тяжелого вооружения, в зоне карательной операции", - заявил Осадчий.

Он уточнил, что на прошедшей неделе разведка ЛНР сообщила о прибытии в подконтрольное украинским силовикам Рубежное девятнадцати танков Т-72, трех расчётов буксируемых минометов 2В9 "Василек", трех зенитных ракетных комплексов 9К35 "Стрела-10" и семи самоходных минометов 2С9 Нона-С. Выявлено также размещение двух 152 миллиметровых самоходных гаубиц 2С3 "Акация" в районе населенного пункта Дружба и четырех БМП в районе Золотое. По данным разведки ЛНР, украинские силовики также разместили тяжелое вооружение в районе населенных пунктов Степовое и Райгородка.