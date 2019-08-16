В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней и смерчей

Отмечается, что с вечера пятницы до понедельника в Сочи ожидается резкое ухудшение погоды. Туристов и жителей просят воздержаться от отдыха вблизи водоемов.

В конце июля в Сочи прошли ливни, в результате которых в реки Сочи сошли несколько оползней. Вода вышла из берегов, были подмыты опоры автодороги в Центральном районе и обрушилась часть дорожного полотна. На месте происшествия был введен режим ЧС. Также из-за выхода из берегов ручья Безымянного были подтоплены несколько придомовых территорий и домов в селе Барановка.