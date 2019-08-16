В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней и смерчей

СОЧИ, 16 авг - РИА Новости. Штормовое предупреждение из-за ливней, града и угрозы формирования смерчей в море объявлено в Сочи, сообщает администрация курорта.
Отмечается, что с вечера пятницы до понедельника в Сочи ожидается резкое ухудшение погоды. Туристов и жителей просят воздержаться от отдыха вблизи водоемов.
"Внимание! Штормовое предупреждение! Ожидаются местами сильные дожди, ливни с грозами и градом. На участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.
Уточняется, что из-за ливней есть угроза резких подъемов уровней воды в реках, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селей малого объема в горной зоне.
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В конце июля в Сочи прошли ливни, в результате которых в реки Сочи сошли несколько оползней. Вода вышла из берегов, были подмыты опоры автодороги в Центральном районе и обрушилась часть дорожного полотна. На месте происшествия был введен режим ЧС. Также из-за выхода из берегов ручья Безымянного были подтоплены несколько придомовых территорий и домов в селе Барановка.