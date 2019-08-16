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РИА Новости

Авиаперевозчик заявил об исправности А321 перед вылетом

13:57 16.08.2019
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© REUTERS / Tatyana MakeyevaСамолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
© REUTERS / Tatyana Makeyeva
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Самолет A-321 авиакомпании "Уральские авиалинии, аварийно севший в Подмосковье, перед вылетом был исправен, сообщил журналистам в пятницу коммерческий директор авиаперевозчика Кирилл Скуратов.
"Конечно. А как еще? Он не летает неисправным", - сказал Скуратов в ответ на вопрос, был ли самолет исправен перед вылетом.
Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер вылетел из аэропорта "Жуковский" и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации, по словам главы Росавиации Александра Нерадько, пилоты приняли "единственно верное решение" - сажать самолет тут же, в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. По уточненным данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
Эвакуация пассажиров самолета Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Вчера, 13:12РИА Новости
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомРосавиацияМосковская областьЖуковскийАлександр НерадькоПроисшествия
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