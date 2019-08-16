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РИА Новости

Насиловавший годами пасынка житель Татарстана получил 16 лет колонии

13:49 16.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КАЗАНЬ, 16 авг - РИА Новости. Житель Татарстана, в течение семи лет насиловавший несовершеннолетнего пасынка, приговорён судом к 16 годам колонии строгого режима, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"Житель Сармановского района признан виновным в совершении 99 эпизодов преступлений… Приговором суда мужчина приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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Следствием и судом установлено, что весной 2012 года обвиняемый пытался совершить насильственные действия сексуального характера в отношении пасынка 2002 года рождения. Однако ввиду активного сопротивления мальчика и прихода в дом родственника вынужден был остановиться.
По данным следствия, спустя два месяца, оставшись наедине с младшим пасынком 2005 года рождения, мужчина совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера. В дальнейшем, как установлено, он систематически насиловал ребенка, периодически избивая его и угрожая физической расправой, если тот кому-либо расскажет. Преступная деятельность была пресечена в январе 2019 года, когда мальчик признался матери.
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От дачи показаний обвиняемый отказался. Судом он признан виновным по статьям "насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", "покушение на насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".
Следственный комитет отмечает, что в ходе расследования были тщательно изучены обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. В отдел образования районного исполкома направлено представление, по результатам которого четверо работников школы, в которой обучался мальчик, привлечены к дисциплинарной ответственности.
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