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РИА Новости

"Уральские авиалинии" предупредили о задержках рейсов после ЧП с А321

13:47 16.08.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСамолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Самолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Коммерческий директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Кирилл Скуратов заявил, что до вторника возможны небольшие задержки рейсов авиаперевозчика после ЧП с А321 в Подмосковье.
"Только небольшие задержки до вторника – во вторник все выровняем", - сказал Скуратов журналистам в пятницу, комментируя работу авиакомпании в ближайшие дни.
Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер вылетел из аэропорта "Жуковский" и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации, по словам главы Росавиации Александра Нерадько, пилоты приняли "единственно верное решение" - сажать самолет тут же, в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. По уточненным данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
Эвакуация пассажиров самолета Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Вчера, 13:12РИА Новости
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомРосавиацияУральские авиалинииМосковская областьРоссияЖуковскийПроисшествия
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Эвакуация пассажиров самолета Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
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