В Приморье из-за тайфуна "Кроса" пять рек вышли из берегов

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Пять рек в трех районах Приморья вышли из берегов в результате тайфуна "Кроса", сообщает Примгидромет.

В Приморье действует штормовое предупреждение из-за выхода в Японское море тайфуна "Кроса". Он уже принес в районы края около 70% месячной нормы осадков и вызвал паводок на реках края. Шесть сел Красноармейского района и одно - Уссурийского городского округа отрезаны. По данным синоптиков, тайфун проходит по наиболее благоприятной для Приморья траектории - ближе к острову Хоккайдо, поэтому дождей выпадет меньше, чем если бы циклон прошел у побережья Приморского края.

"По состоянию на 18.00 (11.00 мск) 16 августа наиболее интенсивный подъем уровня воды – на 3,4-3,6 метра - наблюдается на малых реках Уссурийского района, на реках Хасанского района подъем за паводок составляет 1.3-2.3 метра. Наблюдается выход воды из берегов рек Борисовка, Казачка (Уссурийский район), Разольная на приграничной территории (Октябрьский район), Амба, Цукановка (Хасанский район). Река Цукановка уже достигла отметок опасного гидрологического явления, река Борисовка достигла отметок неблагоприятного явления", - говорится в сообщении.

На остальных реках вода не поднялась выше 0,7 метра за сутки. Подтоплена пойма реки Комиссаровка.