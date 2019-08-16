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РИА Новости
Новости Подмосковья

Мособлгосэкспертиза одобрила проект строительства детского сада в Химках

13:41 16.08.2019
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© Фото : UR3IRSВъезд в г.Химки со стороны Москвы
Въезд в г.Химки со стороны Москвы
© Фото : UR3IRS
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мособлгосэкспертиза выдала положительное заключение по сметной документации на строительство детского сада на 250 мест в городе Химки, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.
"Документация, по которой получено положительное заключение, разработана для строительства дошкольного образовательного учреждения на 250 мест в городском округе Химки", - цитирует пресс-служба слова министра строительного комплекса Московской области Руслана Тагиева.
По его словам, ввод детского сада в эксплуатацию намечен на 2020 год.
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