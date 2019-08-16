Мособлгосэкспертиза одобрила проект строительства детского сада в Химках

Въезд в г.Химки со стороны Москвы

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мособлгосэкспертиза выдала положительное заключение по сметной документации на строительство детского сада на 250 мест в городе Химки, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

"Документация, по которой получено положительное заключение, разработана для строительства дошкольного образовательного учреждения на 250 мест в городском округе Химки", - цитирует пресс-служба слова министра строительного комплекса Московской области Руслана Тагиева.