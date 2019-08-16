Россельхознадзор снял запрет на поставки с трех белорусских предприятий

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россельхознадзор отменяет с 16 августа введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции трех белорусских предприятий, говорится в сообщении ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 16 августа 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию следующей продукции, производимой тремя белорусскими предприятиями: ООО "Акдимол" - продукции, за исключением той, которая запрещена к ввозу указаниями Россельхознадзора…, ОАО "Борисовский мясокомбинат №1" - говядины, говяжьих мясопродуктов, ОАО "Молодечненский молочный комбинат" - цельномолочной продукции", - сообщается в пресс-релизе.

Решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследований, принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также с учетом гарантий департамента ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.