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РИА Новости

Россельхознадзор снял запрет на поставки с трех белорусских предприятий

13:26 16.08.2019
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© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкРабота мясного цеха
Работа мясного цеха
© РИА Новости / Егор Еремов
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россельхознадзор отменяет с 16 августа введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции трех белорусских предприятий, говорится в сообщении ведомства.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 16 августа 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию следующей продукции, производимой тремя белорусскими предприятиями: ООО "Акдимол" - продукции, за исключением той, которая запрещена к ввозу указаниями Россельхознадзора…, ОАО "Борисовский мясокомбинат №1" - говядины, говяжьих мясопродуктов, ОАО "Молодечненский молочный комбинат" - цельномолочной продукции", - сообщается в пресс-релизе.
Решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследований, принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также с учетом гарантий департамента ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
Продукция этих предприятий, поставляемая в Россию, должна быть выработана с 16 августа 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом, отмечается в сообщении.
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