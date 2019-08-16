Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-16T13:00Z
https://ria.ru/20190816/1557566738.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155754/28/1557542896_0:0:1921:1080_1036x0_80_0_0_389b489bfd27e15c6fce13ddaaff6b66.jpg
РИА Новости

Пилоты аварийно севшего А321 получат страховые выплаты

12:59 16.08.2019 (обновлено: 13:00 16.08.2019)
501
© РИА Новости / Ruptly / Перейти в фотобанкСамолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
© РИА Новости / Ruptly
Перейти в фотобанк
Самолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Пилоты аварийно севшего в Подмосковье самолета так же, как и застрахованные пассажиры, получат страховые выплаты, сказал журналистам в пятницу коммерческий директор авиаперевозчика Кирилл Скуратов.
"Обязательно получат. Там есть процедура. Все в рамках федерального законодательства", - сказал Скуратов, отвечая на вопрос о том, получат ли пилоты страховку.
Однако размер выплат Скуратов назвать затруднился.
Командир лайнера Airbus А321 Дамир Юсупов во время общения с журналистами членов экипажа самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего жесткую посадку в поле у аэропорта Жуковский
Вчера, 12:24РИА Новости
Командир экстренно севшего в Жуковском А321 рассказал, что сын гордится им
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована только одна женщина, остальным помощь была оказана амбулаторно.
501000
Обсудить 0
Экстренная посадка самолета в ЖуковскомРосавиацияУральские авиалинииМосковская областьПроисшествия
Рекомендуем
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Бортпроводник рассказал об эвакуации пассажиров севшего в поле А321
РИА
Новости
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Решение о том, что делать с лежащим в поле А321, примут за три-четыре дня
Командир лайнера Airbus А321 Дамир Юсупов во время общения с журналистами членов экипажа самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего жесткую посадку в поле у аэропорта Жуковский
Командир экстренно севшего в Жуковском А321 рассказал, что сын гордится им
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси
Лента
новостей
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
В Жуковском прокомментировали ситуацию с гнездованием птиц рядом с ВПП
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Пострадавшая после жесткой посадки А321 пассажирка остается в больнице
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Стало известно, когда пассажиры аварийно севшего А321 получат компенсацию
Эвакуация пассажиров самолета Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Бортпроводник А321 рассказал об эвакуации пассажиров в кукурузном поле
Командир корабля Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин во время пресс-конференции в Жуковском
Командир аварийно севшего в Подмосковье А321 отметил смекалку проводников
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов во время пресс-конференции. 16 августа 2019
Командир экстренно севшего А321 сказал, что стесняется публичности
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
"Уральские авиалинии" скорректируют программу обучения пилотов
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
Волонтер рассказала, как удалось найти потерявшегося под Омском мальчика
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
"Победа" подтвердила попадание птицы в двигатель самолета
Премьер-министр РФ Владимир Путин во время визита в Ботлихский район Дагестана. 27 августа 1999
Экс-глава Дагестана рассказал о роли Путина в отражении вторжения боевиков
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета получит премии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Международные рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг Аргентины
00:43В аэропорту Вашингтона прокомментировали сбой в системе погранконтроля
00:41Пьяный москвич с топором потребовал от банка закрыть его кредит
00:38Сбой в системе пограничного контроля США коснулся нескольких аэропортов
00:18Tesla отказалась комментировать ход расследования аварии на МКАД
00:16Помпео может принять участие в заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку
00:11В аэропорту Лос-Анджелеса вышла из строя система пограничного контроля
23:52Украинские военные открыли огонь по двум населенным пунктам, заявили в ЛНР
23:49Напавший на мечеть в Осло рассказал полиции о своих мотивах
23:25Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством
23:10Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург
23:04Эмир Катара поприветствовал приглашение Путина на ПМЭФ-2020
23:03В Махачкале арестовали блогера, насмерть сбившего мужчину
23:00Эксперт прокомментировал сообщения о намерении Трампа купить Гренландию
22:48К востоку от Иерусалима при стычках пострадали более 30 палестинцев
22:46Посольство России обвинило США в обострении ситуации в Персидском заливе
22:45"Яндекс" назвал сообщения о закрытии сервиса "Яндекс.Новости" слухами
22:38Эмир Катара пригласил Путина с визитом в Доху
22:20В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
22:17СК выяснит, как ребенок попал под колеса детского паровозика в Саратове
Лента новостейМолния