Пилоты аварийно севшего А321 получат страховые выплаты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 авг – РИА Новости. Пилоты аварийно севшего в Подмосковье самолета так же, как и застрахованные пассажиры, получат страховые выплаты, сказал журналистам в пятницу коммерческий директор авиаперевозчика Кирилл Скуратов.

"Обязательно получат. Там есть процедура. Все в рамках федерального законодательства", - сказал Скуратов, отвечая на вопрос о том, получат ли пилоты страховку.

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована только одна женщина, остальным помощь была оказана амбулаторно.