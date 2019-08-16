Жителя Кубани будут судить за убийство приемщика лома

КРАСНОДАР, 16 авг - РИА Новости. Житель Славянска-на-Кубани пойдет под суд за то, что убил приемщика лома, будучи недовольным суммой выплаты за сданный металлолом, после чего зарезал свидетеля и едва не убил двух его родственников, пытаясь скрыть преступление, сообщает прокуратура Краснодарского края.

По версии следствия, в августе 2018 года пьяный мужчина на территории пункта приема металлолома в Славянске-на-Кубани на почве конфликта из-за несогласия с суммой денег, выплаченной ему за сданный металлолом, в присутствии знакомого нанес металлоприемщику "не менее 51 удара ножом… после чего похитил имущество на сумму 18 тысяч рублей". От ножевых ранений потерпевший скончался на месте.

"Через несколько дней, понимая, что его знакомый может сообщить в правоохранительные органы о совершенных им преступлениях, находясь в домовладении последнего, напал на него с ножом и убил", - отмечается в релизе.

По данным ведомства, очевидцем преступления стала сожительница второго убитого мужчины, она стала звать на помощь соседей и своего брата.

"С целью устранения этого свидетеля преступления нападавший также нанес 46-летней женщине не менее трех ударов молотком по голове и не менее трех ударов ножом в шею и голову. После того, как на крики женщины прибежал ее 50-летний брат, мужчина нанес ему удары молотком и ножом в жизненно важные органы", - говорится в сообщении.

После это нападавший скрылся, женщина и ее брат выжили из-за своевременного оказания им медицинской помощи, отмечает прокуратура. Мужчина обвиняется в убийстве двух и покушении на убийство двух лиц, совершенных с целью скрыть другое преступление, а также в краже. Ему грозит наказание до пожизненного лишения свободы.