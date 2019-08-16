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РИА Новости

Жителя Кубани будут судить за убийство приемщика лома

12:54 16.08.2019
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
КРАСНОДАР, 16 авг - РИА Новости. Житель Славянска-на-Кубани пойдет под суд за то, что убил приемщика лома, будучи недовольным суммой выплаты за сданный металлолом, после чего зарезал свидетеля и едва не убил двух его родственников, пытаясь скрыть преступление, сообщает прокуратура Краснодарского края.
По версии следствия, в августе 2018 года пьяный мужчина на территории пункта приема металлолома в Славянске-на-Кубани на почве конфликта из-за несогласия с суммой денег, выплаченной ему за сданный металлолом, в присутствии знакомого нанес металлоприемщику "не менее 51 удара ножом… после чего похитил имущество на сумму 18 тысяч рублей". От ножевых ранений потерпевший скончался на месте.
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"Через несколько дней, понимая, что его знакомый может сообщить в правоохранительные органы о совершенных им преступлениях, находясь в домовладении последнего, напал на него с ножом и убил", - отмечается в релизе.
По данным ведомства, очевидцем преступления стала сожительница второго убитого мужчины, она стала звать на помощь соседей и своего брата.
"С целью устранения этого свидетеля преступления нападавший также нанес 46-летней женщине не менее трех ударов молотком по голове и не менее трех ударов ножом в шею и голову. После того, как на крики женщины прибежал ее 50-летний брат, мужчина нанес ему удары молотком и ножом в жизненно важные органы", - говорится в сообщении.
После это нападавший скрылся, женщина и ее брат выжили из-за своевременного оказания им медицинской помощи, отмечает прокуратура. Мужчина обвиняется в убийстве двух и покушении на убийство двух лиц, совершенных с целью скрыть другое преступление, а также в краже. Ему грозит наказание до пожизненного лишения свободы.
"Уголовное дело направлено прокуратурой края в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу", - информирует пресс-служба краевой прокуратуры.
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